Le modding, difficile de s'en lasser tant les créations sont nombreuses et toujours plus originales. Hardware31 c'est notre moddeur toulousain, celui qui avait pondu la création Resident Evil de la dernière fois et pour le coup, nous allons encore parler de lui. La semaine dernière, nous avions pu admirer un mod assez surprenant, entre œuvre d'art et innovation, avec un look clairement atypique. Aussi, le A.P.R.P.M ne nous avait pas laissé de marbre, avec sa configuration sur base ROG et son côté totalement DIY. Là ce que nous allons voir aujourd'hui reste quand même plus classique, avec un modding nommé glacier, qui devrait bien vous rafraichir la face… Alors paré à sauter un coup dans l'antarctique ?

On retrouve une base de boitier Silverstone RL07 qui a été bien modifiée pour l'occasion. Comme vous pouvez le constater, le cache alimentation s'est vu subir des modifications importantes, avec les logo phanteks, MSI et Silverstone. On trouve un effet de relief assez important, avec un effet de neige très plaisant à regarder. La façade a également été revue, avec une imitation d'iceberg fendu, rendue possible à l'aide d'une peinture du plus bel effet. C'est assez harmonieux, le bleu présent reste assez pâle et donc contraste juste ce qu'il faut avec le reste des éléments. Un watercooling est présent, avec un tubbing assez bien réalisé, on soulignera la courbure du tube de gauche, qui est assez impressionnante. Aussi, la paroi qui n'est pas équipée de verre trempé est peinte, avec aussi des glaciers - il porte bien son nom ce mod dis donc - qui sont très bien dessinés, avec un look BD sympathique.

Détaillons maintenant la configuration, on retrouve un processeur Intel Core i7-8700K assez énervé, puisque celui-ci mouline à 5.4 GHz - eh bah oui, rien que ça ! Ce monstre d'hexacore est monté sur une carte mère MSI Pro Carbon en Z370 et se trouve épaulé par 16 Go de mémoire Trident-Z à 4200 MHz, pour toujours plus de rapidité. Pour la partie graphique, ce sont deux GTX 1070 Ti de chez MSI qui sont les heureuses élues, de quoi faire tourner les plus gros jeux de l'époque. Bien entendu, lorsque l'on a une bécane qui va aussi vite, on a forcément le SSD 960 PRO de chez Samsung en 1 To, avec un petit dissipateur de chez Hybrid Cooling qui fait plaisir. Pour terminer, on trouve une alimentation raisonnable de 850W de chez Corsair, il faut bien ça pour alimenter un SLI.

Processeur • Intel Core i7-8700K @5.4 GHz

Carte mère • MSI Pro Carbon Z370

Carte graphique • MSI GTX 1070 Ti Titanium

RAM • G.Skill Trident-Z 4200 MHz

SSD • Samsung 960 Pro 1 To + Dissipateur HCM

Alimentation • Corsair RM 850 White

Radiateurs • HWlabs GTS 360

Watercooling • Hard tubing custom loop

Pompe • Barrow DDC Silver

Réservoir • Phanteks Glacier

Bloc CPU • Phanteks Glacier C350i

Ventilateurs • Noise Blocker B12-PS

Pour le refroidissement, rien n'a été laissé au hasard avec une boucle de watercooling custom. Le processeur a été décapsulé - pas beau bouh - delid et vient faire contact avec le waterblock en direct-die, de quoi assurer un transfert thermique presque parfait. Un radiateur 360 mm de chez hwlabs est présent en façade pour assurer le refroidissement de tout ce beau monde, peut être que quelque chose d'un peu plus musclé aurait été appréciable. Le réservoir présent dans le fond est un modèle de chez Phanteks, un R160, qui apporte un côté esthétique certain au rendu. Pour la pompe, on reste sur quelque chose d'économique, mais de qualitatif, avec une Barrow DDC Silver.

Cette création a été fabriquée avec le soutien de Caseking France ainsi que Phanteks France pour permettre une mise à disposition de certains éléments. Silverstone était aussi de la partie et franchement, le rendu final de cette œuvre est vraiment sympathique. Il s'agit d'une quantité de temps considérable pour réaliser les peintures à l'aérographe ou bien le watercooling, nous avons réussi à obtenir quelques images du travail, cela fait donc un joli petit workblog à regarder. Actuellement Anthony alias Hardware31 travaille sur une boutique et tente de faire vivre son site internet assez récent. L'objectif serait de proposer des PC modifiés sur mesure, ce qui pourrait lui permettre de mieux vivre de sa passion, c'est-à-dire du modding et de la création. On lui souhaite une belle réussite dans son projet, surtout qu'il s'agit d'une petite structure locale. Allez, on passe aux images bonus !