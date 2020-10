C'est dans quelques jours que le caméléon livrera sa RTX 3070 au public, en espérant quand même qu'il y en ait un peu plus. Avec un GPU plus petit, et de la GDDR6 au lieu de la GDDR6X, il y a des chances pour que le fiasco des RTX 3080 et 3090 ne se reproduise pas, ou pas dans de telles proportions. Toujours est-il qu'on nous a promis une carte qui serait une concurrente directe de la RTX 2080 Ti, il sera bon de vérifier tout ça lors des tests officiels.

Voici quelques-uns faits officieusement, mais rien ou presque n'échappe au grand oeil de la toile. Le premier, qui nous permet une comparaison directe, c'est le TimeSpy Extreme de 3D Mark. Une RTX 3070 des partenaires aurait dépoté 6899 points, là où une RTX 2080 Ti se trouve autour des 6400 points, une RTX 2080 SUPER à 5500 points et une RTX 2080 à 5000, sans oublier la RTX 3080 à 8600 points à peu près. La première manche reviendrait donc à la RTX 3070.

On glisse sur Ashes of the Singularity Escalation. Vu les presets différents utilisés, on va récapituler ça dans un tableau qui sera plus lisible et parlant.

Preset RTX 3080 RTX 3070 RTX 2080 Ti Insensé_4k 89 ips 74 ips 75 ips Custom 2560x1080 103 ips 89 ips 87 ips Insensé_1080p 106 ips 94 ips 93 ips

Sur ces trois presets, dont un un peu loufoque avec cette vieille définition apparue sur du 21/9 au début de la technologie, qui représente un nombre de pixels intermédiaires entre FHD et WQHD, on peut dire que la RTX 3070 est vraiment au niveau de la RTX 2080 Ti. C'est même plutôt une bonne nouvelle puisque cela impliquerait que la promesse de Nvidia serait tenue. Évidemment, il faudra attendre la nouvelle gamme rouge pour savoir comment sera constitué le nouvel échiquier de la 3D pour les mois à venir. Mais ça sent la bonne période pour tous ceux qui veulent s'équiper, ou changer de prestations depuis une vieille carte graphique.