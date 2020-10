Il y a quelques jours, une polémique était née suite à l'observation de crashes sur les cartes Ampere. Une première piste était étudiée avec les condensateurs à l'arrière du GPU. Obligeant chaque marque à faire son propre arbitrage, on a pensé que cela venait de là. Après investigation, Nvidia s'est rendu compte que ce sont les très hautes fréquences, dépassant allègrement les 2000 MHz et les specs officielles du GPU, qui étaient en cause. Beaucoup de clients ont reporté, suite à cela, une disparition des crashes, Nvidia ayant a priori bridé les fréquences pour que ça ne monte plus aussi haut avec les pilotes 456.55. De manière sporadique, un jeu pouvait permettre à la carte de grimper à quasiment 2100 MHz, tant que le TGP n'était pas dépassé. Pourtant, certains autres clients ont reporté avoir des fréquences plus élevées après qu'avant le pilote magique. Où est la vérité ?

Des sites ont testé la chose, afin d'avoir une idée du mode d'action de ces pilotes. Chez Tom's Hardware, on constate que sous le jeu Metro Exodus en 1440p, toutes les 3080 et 3090 ont des fréquences supérieures. Ce n'est donc pas sur cet aspect que les pilotes limiteraient la casse. Chez Hardwareluxxx, avec 8 jeux testés, on constate qu'en 1080p, on perd 0.4%, en 1440p on passe à 0.6% et en 2160p ça passe à 0.7%. On parle de perte de performance, que l'on pourrait imputer à la fréquence entre les 456.38 et les 456.55. Chez Igor Wallossek, l'observation est différente. Il a constaté une baisse de l'amplitude des fameux pics de l'ordre de 70W. On pourrait donc penser que ces pilotes diminuent les pics, leur amplitude voire même leur fréquence. Comme nous le soulignions dans notre test, ils ont toujours existé, mais on a désormais les outils pour les mesurer, ce qui ne se faisait pas il y a 5 à 10 ans en arrière.

Au final, l'impact en performance semble différent selon les sites, avec des pertes plus minimes, voire invisibles pour le joueur, quand d'autres relèvent des fréquences supérieures. Moins de pics électriques peuvent également expliquer le meilleur comportement chez les clients. Il ne reste plus qu'à attendre le retour des cartes, et voir ce que la concurrence propose, et dans quelles conditions.