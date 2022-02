Ça fait depuis juin dernier que Kepler n'est plus supporté avec les pilotes habituels de NVIDIA, le constructeur avait décidé d'arrêter les frais pour cette génération de GPU de 2012 en même temps que le retrait du support pour Windows 7, 8 et 8.1 par ces mêmes pilotes. En parallèle, NVIDIA a tout de même décidé de maintenir les mises à jour de sécurité jusqu'en 2024 et c'est précisément l'objet des nouveaux pilotes 472.98 WQHL, 473.04 WHQL et 470.103.01 publiés hier. Le premier est à la base pour Windows 10, mais est désormais également compatibles Windows 11, le second est pour Windows 8(.1) et Windows 7, et le dernier servira aux linuxiens. Les pros ne sont pas en reste non plus, pour eux ce sera les RTX Enterprise 472.98 WHQL s'ils sont sous Windows Server 2019 ou 2019.

Comme convenu, il s'agit donc avant tout d'une mise à jour de sécurité destinée à combler plusieurs vulnérabilités plus ou moins critiques, sauf qu'on ne sait pas encore exactement lesquelles, le bulletin de sécurité « Février 2022 » de NVIDIA n'ayant pas encore été publié. Cela ne va pas trop tarder. Mis à part l'aspect sécurité, cette salve de pilotes (enfin la version concernée) voit donc l'arrivée du support pour Windows 11 et CUDA 11.4 et une mise à jour du scaling de la définition avec l'Image Sharpening de NVIDIA. Pas vraiment de nouvelles fonctionnalités, c'est tout à fait normal, mais on notera tout de même que NVIDIA en a profité pour ajouter le support de la dernière RTX 2060 12 Gio et l'upscaling spatial. Ça fera peut-être quelques heureux, qui sait. Et voilà, vous savez tout. Si vous êtes concerné, on ne saurait trop vous recommander de prendre le pilote adapté, on ne rigole pas avec la sécurité !