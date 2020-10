Alors que les communications vont bon train côté RTX 3000, les nouvelles courent également les rues côté AMD de la force. Cela ne semble pas près de s’arrêter, puisqu’une fuite vient relancer la machine à rumeurs : la firme vient en effet de déposer le terme « AMD Infinity Cache » auprès de la justice américaine.

Pas vraiment de quoi pointer sur une caractéristique architecturale précise, mais la dénomination rappelle l’Infinity Fabric, l’interconnect à tout faire du concurrent d’Intel, inauguré avec son architecture Zen. Dans les grandes lignes, cette technologie permet de relier plusieurs puces entre elles, rendant ainsi possible la technologie des chiplets. Appliquée à un cache, nous pouvons penser à un die séparé pour ce dernier, à la manière de l’eDRAM du temps où Intel l’intégrait sur ses CPU, qui serait utilisé pour garder en mémoire une partie des textures et autres données nécessaires aux calculs graphiques. Avec une mémoire tampon de grande taille, AMD pourrait alors rogner plus sereinement sur la bande passante reliant cette dernière à la VRAM, ce qui justifierait les rumeurs précédentes faisant état d’un bus mémoire de seulement 256 bits.

De son côté, VideoCardz aurait collecté des informations selon lesquelles la potentielle future Big Navi serait bien équipée d’un caché lié à la mémoire centrale, cependant le nom ne serait pas celui d’Infinity Cache. Rien n’exclut, par contre, que le renommage soit effectué par le service marketing, pour mieux vulgariser la technologie auprès des clients. De quoi faire monter la hype, et déborder d’impatience les fans ! (Source : momomo_us)