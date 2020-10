Il s'agit de la fin d'une longue histoire pour le studio américain, qui a pendant longtemps collaboré avec les Français depuis 1998 avec Vivendi, qui a permis au studio de produire parmi ses meilleurs titres la décennie qui a suivi : Diablo 2, Warcraft 3, World of Warcraft... Et même si l'aventure avec le groupe cocorico s'était arrêtée en 2016, cela n'a pas empêché Activision-Blizzard de garder ses bureaux situés sur notre territoire, à Versailles. Mais l'éditeur prévoit de liquider ce dernier bastion selon les propos de Bloomberg, afin de transférer les activités dans les locaux londoniens.

La nouvelle est un peu difficile pour les employés, qui n'auront pour choix que de partir pour Londres - si leur poste est maintenu - ou de finir au chômage, avec une compensation financière en échange. La situation restait tendue depuis l'année dernière, où l'éditeur avait annoncé que sur les 400 postes présents, 134 allaient disparaitre, cependant il semblerait finalement que ce soit l'intégralité du bureau qui part en fumée. Bien entendu, les syndicats et les autorités vont chercher à négocier au mieux que possible l'indemnisation pour les employés, puisqu'il semble maintenant difficile d'envisager un maintient de cette succursale.

Cet évènement s'inscrit dans les difficultés que rencontrent les collaborateurs d'Activision-Blizzard dans le monde entier. En effet, un studio de La Haye a été fermé discrètement en début d'année, et l'année dernière une vague de licenciement massive a été mise en place, alors que le groupe réalise des chiffres records depuis quelque temps. Le tout sur un fond de mécontentement des employés américains, qui réclament des droits et des paies plus adaptées aux efforts et résultats fournis. (source : Bloomberg)