L’histoire ayant pour origine Digitimes (via HardwareTimes), le fameux journal taïwanais, raconte que la disponibilité des processeurs Ice Lake-SP aurait potentiellement été retardée jusqu’au premier trimestre de 2021, au lieu d’une arrivée durant les trois derniers mois de cette année. L’information proviendrait de plusieurs partenaires « backend » dans la chaîne d’approvisionnement, qui auraient entrepris de ralentir les prises de commandes pour le quatrième trimestre dans l’anticipation du lancement de la prochaine gamme de Xeon chez Intel.

On rappelle brièvement qu’Ice Lake-SP est basé sur l’architecture Whitley, prévue pour être gravée en 10 nm (pas le 10 nm original de Cannon Lake, mais anciennement 10+ et désormais 10 nm, à ne pas confondre avec les deux autres variantes 10SF [ex-10++ et 10+] et 10SFE [ex-10+++ et 10++]), avec 38 cœurs par socket P+ (pour un maximum de 2 sockets) et l’introduction de 64 lignes PCIe 4.0. Fin 2019, la génération était alors planifiée pour un lancement au troisième trimestre de cette année. Auparavant, Ice Lake-SP fut aussi prévu pour 2019 et le début de 2020, ce n’est donc pas le premier retard pour cette lignée et encore moins pour un produit 10 nm.

Apparemment, Intel aurait déjà notifié les partenaires en question de ce retard, et une annonce publique de l’information pourrait avoir lieu avec la prochaine publication des résultats pour le troisième trimestre 2020. On verra bien si cela sera le cas lors de l’annonce pour les investisseurs, normalement vers la fin du mois d’octobre. En tout cas, ce serait une énième communication officielle d’un retard chez Intel en assez peu de temps. Certes, elle est moins conséquente et probablement moins gênante que la précédente autour du 7 nm, dont les premiers CPU, à savoir les Xeon Sapphire Rapids, ont été repoussés de 6 mois et ne sont plus attendus avant 2022, sous réserve potentiellement d’un nouveau délai identique à celui-ci.