Le problème principal du SLi de RTX 3090, c'est qu'il faut déjà en trouver deux, comme les Bogdanof ! Ensuite, avec les moteurs à rendus différés, l'impact du scaling est en chute depuis des années, au point que la technologie a tendance à disparaitre, quel intérêt de payer 100% du prix pour avoir 40 à 60% de perfs en plus seulement ? Ensuite, la consommation et la chauffe du premier GPU, celui qui a sa ventilation obstruée par le PCB du second, font que techniquement, on n'improvise pas un SLi dans une tour peu aérée et vaste. Enfin, le caméléon a annoncé la fin de ce support par ses soins, il restera à la charge des développeurs de l'implémenter via les API de bas niveau, DX12 et Vulkan. Si ce choix peut paraitre étrange, Nvidia rappelle que l'efficacité est bien meilleure quand c'est géré en natif plutôt qu'utiliser le pilote qui crée un intermédiaire de plus. Pour rappel, AMD a également avoué été 2019 que le Crossfire n'était plus sa priorité de travail, logique quand on voit l'efficacité et la prise en charge immédiate des jeux en monoGPU.

Malgré tout, il existe des jeux, sous DX12 et Vulkan, qui acceptent le SLi. Gamernexus a fait celui qui fait rêver actuellement tout amoureux du hardware, celui de RTX 3090. Première chose, si certains d'entre-vous se tâtent pour faire la même chose, personne n'a à juger les choix des joueurs qui ont les moyens, sachez qu'il faudra impérativement 2 cartes identiques, même marque et modèle. La raison est simple, si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas brancher les 2 cartes ensemble, les positions des connecteurs étant différentes d'une carte à l'autre.

C'est donc en 1440p et en 2160p que notre confrère a réalisé ses mesures, avec comme base un 10700K à 5.1 GHz, 32 gigots de DDR4 et une Maximus XII Hero. Il a testé Strange Brigade en DX12 et Vulkan, Red Dead Redemption 2 Vulkan et DX12 (avec échec pour DX12), Hitman 2 qui n'a pas accepté, Shadow of the Tomb Raider et Quake II RTX entièrement path tracé. C'est fendard à regarder, mais ça n'a pas grand intérêt quand on songe aux 700W de TGP.