La route fut décidément très longue et laborieuse pour cette fameuse chaise VR imaginée et conçue par Roto VR, et que l’on attendait toujours pour février… 2017 !

5 ans plus tard après l’annulation de la campagne Kickstarter, la chaise interactive autorotative créer pour s’adonner à la réalité virtuelle d’une nouvelle manière a tout de même fini par trouver son chemin dans le commerce, avec une disponibilité européenne depuis l’Allemagne chez bestware.com. Par contre, le prix demandé est assez démentiel, puisqu’il faudra dépenser pas moins de 2149 €, plus 13 € de frais de port vers la France, en notant que les frais de retour sont gratuits. Et il s’agit là du prix de la chaise seule, sans accessoires comme des pédales ou un volant, qu’il faudra donc acheter séparément.

Le tarif a bien augmenté depuis 2017, initialement fixé à 599 $, puis 999 $ pour la chaise seule et 1499 $ pour la totale avec les accessoires, un bundle aujourd’hui à 2499 $ chez Roto VR (domicilié en Angleterre). Définitivement un produit de niche pour un marché de niche et une clientèle aux poches assez profondes !

On rappelle que l’objet promet plus d’immersion avec moins de nausées façon mal de transport, grâce à une rotation de la chaise avec les mouvements de tête de l’utilisateur — équipé de son propre casque VR, non inclus avec la chaise — et qui peut ainsi effectuer pas moins de 22 révolutions par minute. Le hic, c’est que la chaise a vieilli, sa connectique fournie utilisant toujours le HDMI des premières générations de casques VR, tandis que les dernières optent désormais pour le DisplayPort, que la chaise Rotor VR ne propose pas encore…

Difficile d’imaginer que les utilisateurs d’un ancien casque être nombreux à vouloir considérer l’achat d’un tel objet aussi coûteux plutôt que de s’orienter vers un casque VR dernier cri, par exemple le Reverb G2 de HP. Cependant, la marque a fait savoir que de nouvelles cartouches de connectique (effectivement conçus pour être interchangeables) seront proposées en décembre, dont sans aucun doute avec une connectique récente et adaptée.