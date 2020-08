Il y avait longtemps que les fuites n’avaient pas été au rendez-vous sur notre, comptoir, et... Non, en fait, les voilà qui colonisent notre fils d’actualité en ces temps estivaux. Il faut dire que les vacances ne sont pas vraiment propices aux sorties de matériel, d’autant plus que le COVID a laissé bon nombre de séquelles et de besoin d’évasion chez les foyers les plus touchés.

Voilà que ça se complique ! Ils sont deux maintenant !

Du coup, puisque les lancements se voient décalés à la rentrée, le côté technique s’affine... et fuitent donc en suivant assez logiquement le cheminement du « plus on attend, plus l’information se répand ». Ainsi, c’est sur un forum Taiwanais et sur ChipHell que deux utilisateurs du nom de AquariusZi et wjm47196 ont sorti du chapeau quelques caractéristiques, non pas d’un modèle, mais de deux cartes, qui se profileraient pour être ces fameuses Big Navi dont, il faut le dire, l’attente commence à être dramatiquement longue.

Selon ces sources, RDNA2 se déclinerait en (au moins) deux saveurs, qui différeraient par leur quantité de VRAM embarquée : 16 Gio de GDDR6 pour la grosse, contre 12 Gio pour sa sœurette. De plus, la gravure évoluerait pour passer au 7 nm+ de chez TSMC, ce qui offrirait ainsi une consommation minimisée. Du côté de la boite, on s’abstient une nouvelle fois de tout commentaire, si ce n’est que Big Navi est bel et bien prévue pour la fin d’année. Pour plus de détails, il faudra prendre son mal en patience... (Source : Guru3D)