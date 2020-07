Quand AMD a annoncé du Vega pour ses APU Ryzen 4000, il faut dire que la quasi-majorité des sensations étaient plutôt tournées vers la déception. Alors qu'on espérait enfin du Navi pour cette génération, il faudra attendre encore deux de plus pour voir une uniformisation de RDNA sur APU. Pour rappel, la prochaine génération mixerait les deux, à savoir Zen 3 et Vega pour le desktop, Zen 2 et RDNA pour mobiles.

Les Ryzen 4000 ont été lancés, et c'est surtout pour les intégrateurs et fabricants de systèmes complets, ils ne sont pas près d'être lancés pour le grand public au détail. Du coup comment se comportent-ils en jeu puisqu'on ne peut les tester ? En effet, le TDP étant relâché du fait de la plateforme AM4, ils devraient pouvoir grimper haut en fréquence, et leur iGPU officiellement libéré (à plus de 2100 MHz) gravé en 7nm devrait améliorer grandement les choses.

Tech Epiphany a publié une vidéo de gameplay avec ce couple 4700G + iGPU Vega 7nm à 2100 MHz, le tout monté sur une ASUS Prime B550M-A et 2x8 Go de DDR4 4133. Les jeux testés sont Forza Horizon 4 en 1600x900, 1920x1080 et 2560x1440, tandis que Gears 5 a eu droit à du 1920x1080. Certes les presets ne sont pas mis sur Ultra, mais ils sont a minima placés sur Medium. Du coup, on frissonne un peu quand on voit Forza 4 en 1440p. Qu'à cela ne tienne, les résultats sont impressionnants, puisque tout est jouable dans de bonnes conditions, et c'est assez nouveau de voir un tel niveau de performance pour de l'embarqué.