Les logos chez Intel, c'est une histoire longue. De temps en temps, la firme aime les changer, histoire de redynamiser l'image de marque, et surtout pour casser l'habitude et la lassitude, faire penser à de la modernité. Quand on est un peu dans le dur, comme c'est le cas actuellement, malgré des chiffres ébouriffants, rien ne vaut un petit coup de maquillage faisant passer un vieux Berliez pour un Mercedes de compet'.

Selon USPTO, acronyme impossible de United States Patent and Trademark Office, Intel a choisi de modifier ses logos, ceux qui permettent en un coup d'oeil de reconnaitre le matos. Ils ne sont pas complets en cette heure, mais on peut voir celui qui sera placardé partout, à savoir Intel, associé à l'Intel Inside, ainsi que le Core i3. Il manque encore les Core i5, i7 et i9, mais on note un Intel EVO bien étrange. Selon la source, il pourrait s'agir de celui qui représentera l'architecture hétérogène Alder Lake, un big.LITTLE sauce x86 dont on vous touchait quelques mots il y a plusieurs jours sur ce billet. Rien d'officiel encore puisque le géant n'a pas communiqué dessus, peut-être réserve-t-il cela pour ses prochains Xeon Ice Lake à paraitre en fin d'année ? Ou peut-être Rocket Lake l'année prochaine ? (Source VDCZ)