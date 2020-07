Un fauteuil pour le PC, c'est important. Il y a toutes sortes de bousins, plutôt cool comme certains fauteuils de ministre, imaginant cette valeureuse Monica vous donner du baume au coeur, ou ce fauteuil gaming en toile aérée vous permettant de vous prendre pour la star de vos rêves, Tomiche l'homme à la casquette d'intérieur !

Et puis dans le flot de marques, il y en a une qui cherche à couvrir tous les besoins, toutes les envies. REKT est un acteur actif activement représenté pour adoucir l'activité du dos. Ce dernier possède déjà un catalogue conséquent, ouvert à tous, mais il prépare sa rentrée quand même, avec 4 nouveaux modèles.

Le premier est fait pour les grosses fégnasses qui veulent s'avachir dans un fauteuil matelas, et jouer devant votre TV à la console (ou au PC), mais toujours devant l'écran, sinon derrière on voit que dalle. Le SNIPERCHILL est semi-allongé, rembourré pour être confortable, enchainer un calin crapuleux entre deux parties de FIFA, mais il n'est pas mou pour autant. Il s'annonce même résistant puisque sa structure est métallique, il sera alors possible de régler la position de l'appui-caboche, le dossier et le repose-jambe qui se relève. Et pour couronner le tout, si vous laissez tomber de la substance sucrée dessus, il est déhoussable pour finir en machine. Son prix est de 169€, mesure 1m80 de long et 60cm de large.

On passe au M8, un fauteuil plus classique, en mousse recouverte de simili cuir, avec armature acier, accoudoirs non amovibles fixes mais rembourrés, sobre et qui est vraiment étudié pour une bonne position assise, au contraire du SNIPERCHILL plus fantaisiste. Détail qui compte pour ceux qui pèsent un peu plus que la moyenne, les 5 pieds en étoile sont en métal résistant, important pour la durée de vie du produit, le vérin qui s'occupe de supporter le poids peut encaisser 120 kg qui gigotent. Comptez 199€.

On termine avec les deux derniers, le Rampage DENIM qui est un Rampage avec habillage tissu Denim bleu ou noir au choix, fabriqué chez les Nîmois, et enfin le Rampage LEGEND qui est un Rampage avec un look plus sport, moins sage, avec quelques finitions carbone. Comptez respectivement 359 et 369€ pour ces deux fauteuils qui devraient offrir un bon confort, et une bonne solidité.