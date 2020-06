Lors de l'année 2019, les casques ont refait sur face sur le marché hardware en apportant de nombreuses innovations - considérons que le RGB n'est pas une innovation - sur la connectivité, notamment sur le support du sans-fil. Et avec l'apparition - motivée par la disparition des prises jacks sur les smartphones - de nombreux casques Bluetooth de meilleure qualité, il faut assurer le support correct de ces casques sur l'ensemble des PC et consoles pour le monde gaming. Et si la vente de casques avec des protocoles propriétaires a augmenté, les codecs du Bluetooth deviennent aussi de plus en plus efficaces et passe-partout, il convient donc d'améliorer leur intégration.

C'est dans ce contexte que Creative a sorti son nouveau dongle non pas pour communiquer avec un casque précis, mais pour apporter le support du Bluetooth 5.0 sur l'ensemble des machines de jeux existantes. Le système, nommé BT-W3, permet de récupérer le signal audio de votre casque en se connectant par USB A ou C (PC, PS4, Switch, Smartphone). Le dongle se présente comme un périphérique audio indépendant, et permet d'éviter de se faire passer pour un périphérique Bluetooth lambda. L'avantage : il permet d'utiliser le codec AptX-HD, réputé pour être largement au-dessus des codecs standards du Bluetooth. Le codec peut aussi être choisi directement depuis le dongle, donc vous évitez totalement les soucis de compatibilité matérielle que cela peu apporter.

Le kit contient aussi un mini micro amovible compatible en prise jack, pour améliorer votre son capté depuis votre manette. Si l'accessoire vous tente pour mieux exploiter votre casque Bluetooth actuel, le kit est vendu sur le site officiel pour 39,99 €, ce qui restera toujours moins cher que de réinvestir dans un deuxième casque juste pour les jeux vidéo. Il ne restera plus qu'à voir si cela sera aussi efficace en qualité que les casques utilisant leur propre protocole, et à condition que vous disposez d'un casque compatible avec les codecs annoncés, puisqu'il s'agit d'une technologie appartenant à Qualcomm après tout.