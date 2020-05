Décidément le développement des solutions de demain n'est toujours pas au top chez Intel en ce moment. Le fabricant a du mal à moderniser ses architectures pour les CPU, et l'investissement au niveau des GPU ne présente pas de premiers résultats qui pourront bouleverser le marché des cartes graphiques pour l'année 2020. Il faut dire que le premier objectif du fabricant est de réussir à mettre au point sa gamme de GPU Xe-LP, prévu pour les petites puissances et le marché mobile. Mais il existe aussi une carte physique au format PCIe standard nommée DG1, dont une partie des caractéristiques ont déjà fuité sur internet.

Mais cette fois, le test ne sera pas un Geekbench, mais un classique Firestrike qui permet de voir l'impact des performances sur une scène en 3D. Et le résultat est encore loin de l'espérance des amateurs de hardware : la carte obtient 5538 points avec un Core i9-9900K, ce qui reste faible comparé à des GPU "anciens" comme la RX 560 (6550 points) et la GTX 1050 Ti (6978 points). Mais la carte n'est pas encore prévue pour sortir sur le marché grand public - la DG1 actuelle étant un modèle de test pour les développeurs - et il est raconté que son intérêt est d'être utilisée pour le marché mobile, là où la génération Xe serait deux fois plus performante que les iGPU de onzième génération. Même si des modèles meilleurs en gamme sont prévus pour plus tard, il semble tout de même que la route vers le sommet des GPU sera longue pour Intel. (source : Videocardz)

Tant que le navire ne coule pas, ça reste bon non ?