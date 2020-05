L'affaire date déjà d'il y a un peu plus d'un mois, lorsqu'il a été révélé que Western Digital a truqué les documents marketing et techniques pour faire passer en douce des disques SMR dans les rayons des HDD prévus pour les NAS. L'objectif de cette fourberie est simple : les disques SMR sont plus économiques à produire et rapportent donc plus de marge pour le fabricant sur une économie d'échelle. Mais les contreparties sont énormes : la vitesse s'effondre lors des tâches lourdes ou le traitement des petits fichiers, et la compatibilité en RAID ou avec le système de fichiers ZFS sont parfois aléatoires. Ces disques sont en fait destinés au stockage de longue durée et à l'archivage, ce qui pourrait sembler utile sur un NAS qui stocke surtout des sauvegardes ou de gros fichiers comme des vidéos.

L'écart de performance entre les disques CMR et SMR de la même famille est violent lors d'une utilisation en RAIDz1 de 4 disques

Mais la supercherie passe mal, car la perte de performance sur FreeNAS est forte et comme il n'existe aucun moyen de savoir quels modèles sont CMR ou SMR, de nombreux clients se sont retrouvés avec des pertes de performances fortes. Pire, des modèles référencés comme adaptés aux NAS ont des variantes SMR non indiquées, un vice que Seagate ou Toshiba n'aurait pas osé au final. Tout un ensemble qui pousse donc le groupement Hattis Law à déposer une class action - action publique de recours à la justice, opposant les consommateurs face à une entreprise - pour enfoncer le clou et attaquer l'entreprise sur la supercherie opérée. Western Digital est aussi sorti du silence, en proposant aux clients touchés d'avoir un remplacement gratuit de leur disque dur, enfin uniquement sur les modèles RED dédiés aux NAS. Pour les autres, vous pourrez peut-être vous réconforter en observant ce que donnera la class action. (source : ARS Technica)