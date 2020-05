Xe, la nouvelle tentative d’Intel de coloniser les cartes graphiques, a beaucoup fait parler d’elle lors des annonces en grande pompe, le sujet a depuis été éclipsé par les sorties de matériel, notamment chez ces mêmes bleus, mais aussi chez les verts avec la A100. Pourtant, c’est bien cette architecture Xe qui devrait être intégrée à Tiger Lake — la prochaine génération de CPU portables bleus — et Rocket Lake, le baroud d’honneur du 14 nm sur plateforme de bureau : autant dire que les aficionados d’APU ont de bonnes raisons de lorgner sur ces fuites !

Cependant, l’irréductible TUM_APISAK veille au grain, et a découvert un GeekBench de ce fameux Xe, couplé à un i7-8700K. Il est désormais admis que cet Xe-LP (low-performance) est composé de 96 unités d’exécutions et 3 Go de GDDR (5 ? 6 ?), et cette fuite nous fournit une fréquence maximum de 1500 MHz. À côté du pauvre GHz de la Gen11, le progrès est net !

Néanmoins, une cadence élevée ne suffit pas à rattraper un nombre de cœurs en berne, et le score OpenCL (le seul disponible) de 55 375 points est totalement lâché par les 138 599 d’une RX 5500 XT, pourtant pas si haute en gamme. Une comparaison d’autant peu flatteuse que les deux cartes sont bien en format PCIe ce qui leur permet de bénéficier de mémoire graphique dédiée, rapide, contrairement aux APU de chez AMD, où la bande passante avec la VRAM doit être partagée avec le CPU. Notons cependant que le test Particle Physics est significativement plus performant sur le GPU d’Intel , se taillant le luxe de plus que doubler le score de cette même 5500 XT (86k points contre 39k points) et de surpasser largement celui d’une GTX 1650 (53k points). De quoi espérer des changements significatifs avant la version pour grand public ? (Source : Videocardz)