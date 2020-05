On continue le ramassage des miettes dans le sillage d’AMD avec sa prochaine de génération de GPU, un projet dont le secret est tout de même franchement bien gardé (on croirait presque avoir affaire à Nvidia), d’autant plus qu’il a déjà fait parler de lui au fil des mois sous au moins 6 appellations différentes, ce qui ne fait que renforcer le flou et entretenir la confusion autour des vrais plans de l’entreprise, mais encourage aussi la « hype » !

Bref, vous vous en doutez que le contenu de l’actu du jour n’a toujours aucun caractère officiel, puisqu’il s’agit d’un leak signé HardwareLeaks — dont le propriétaire est rogame, bien connu pour son activité dans le domaine de la fuite via Twitter et qui n’a d’ailleurs pas toujours tort.

Qu’est-ce qu’on y apprend ? Eh bien qu’il y aurait au moins 10 variantes différentes de prévues avec la prochaine puce Navi 21, HardwareLeaks ayant désormais aussi pu lier chaque « PCI ID » à une variante spécifique du GPU, soit gaming, pro et spéciale Apple. En tout cas, on pourrait en déduire qu’AMD aurait vraiment de grands projets pour ce fameux Navi 21 et semblerait vouloir en réutiliser (rentabiliser, quoi) la puce autant que possible, en notant qu’aucune variante mobile n’apparaît encore dans la liste et qui pourrait donc s’y rajouter par la suite.

AMD NAVI "next-gen" Variante GPU ID GAMME Variante existante équivalente (pour comparaison) Navi 21 XTX 731F:D0 Radeon RX (GPU entier) RX 5700 XT Anniversary Navi 21 XT 731F:D1 Radeon RX (GPU entier) RX 5700 XT Navi 21 XL 731F:D3 Radeon RX (GPU castré) RX 5700 Navi 21 XE 731F:DF Radeon RX (GPU castré) RX 5600 XT Navi 21 XTA 731F:50 ? ? Navi 21 XLA 731F:51 ? ? Navi 21 PRO XTA 731F:11 Radeon PRO pour Mac ? Navi 21 PRO XLA 731F:13 Radeon PRO pour Mac ? Navi 21 PRO-XT 731F:10 Radeon PRO Radeon PRO W5700X Navi 21 PRO-XL 731F:12 Radeon PRO Radeon PRO W5700 Navi 10 XT+ 731F:E1 Radeon RX Remplacement RX 5700 XT Navi 10 XM+ 731F:E3 Radeon RX Remplacement RX 5600M Navi 10 XTE+ 731F:E7 Radeon RX Remplacement RX 5600 XT

Au passage, Rogame affirme qu’un refresh de Navi 10 — dont on avait entendu parler en janvier — serait toujours bel et bien au programme, AMD planifiant apparemment 3 « nouvelles » versions de son GPU RDNA. Peut-être s’agira-t-il d’animer ainsi le futur milieu de gamme avec des RX 6700/6600 (M/XT) en remplacement des RX 5000 correspondantes ? On ne peut que spéculer, le mystère ne faisant finalement que s’épaissir encore un peu… Comme d’habitude, on peut choisir d’y croire, ou non. Dans tous les cas, la prudence reste de mise, c’est AMD qui aura le dernier mot et on espère que ce sera d’là bonne, peu importe son nom ! Vivement septembre ?

Souvenirs !