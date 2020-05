Nous avons pu nous procurer un Core i7-10700K du circuit commercial, et ce dernier a donc subi la batterie de tests identique aux 10600K et 10900K. Pour mémoire, c'est un octocore avec Hyper-Threading, dont la fréquence en boost oscille entre 5.1 GHz (2 coeurs maxi sollicités) et 4.7 GHz (5 coeurs et plus en charge). La mémoire cache L3 est à 16Mo. La question que l'on se pose est de savoir comment il se comporte face au 9900K, et face aux Ryzen 7 3700X et 3800X. On a vu que pour l'instant, les tarifs ne sont pas à l'avantage des bleus, il faut dire que c'est rarement le cas, sauf que cette fois Zen 2 lui est supérieur.

Si vous voulez découvrir plus précisément la gamme Comet Lake en action, ça se passe ici !