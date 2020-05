Une dixième génération saveur skylake et 14 nm !

Toujours incapable de franchir le mur de verre que constitue la mise au point de son procédé de gravure à 10 nm pour les puces véloces/complexes, Intel s'est vu contraint de devoir réutiliser encore une fois son antédiluvien 14 nm, afin de ne pas rester sans réponse aux puces Zen 2 dans le segment mainstream. La recette pour cette dixième génération est toujours la même depuis Coffee Lake : reprendre la micro-architecture CPU Skylake, ajouter 2 cœurs, gonfler un peu les fréquences pour la puce la plus rapide, et décliner ensuite toute la gamme depuis le nouveau flagship. Changement notable toutefois, toute les références commercialisées à l'exception des Celeron, se voient dotées d'Hyper-Threading. Est-ce suffisant pour contrecarrer les Ryzen 3000 d'AMD ? Si d'un point de vue tarifaire, l'augmentation des caractéristiques à tarif constant par rapport à la précédente génération les rend plus compétitifs sur le papier, les rouges profitent toujours d'une plateforme plus moderne. Le changement de carte mère sera d'ailleurs obligatoire pour les nouveaux processeurs bleus, du fait de l'adoption d'un nouveau socket et des chipsets compagnons de la série 400. Quid des performances en pratique, consommation et overclocking ? Réponses à toutes ces questions dans ce dossier au sein d'un panel de 23 processeurs.

• Côté street price, ça dit quoi ?