Les processeurs Ryzen 3000 ont donné à AMD une vraie légitimité concernant le gaming. Jusque-là, le jeu était chasse gardée d'Intel, mais les dernières puces rouges l'ont rétabli quasiment à niveau. Et en matière de "travail", Intel s'est fait décrocher, aussi bien sur les prix que sur les performances à gamme équivalente. Ce beau scénario, inespéré il y a plus de 3 ans, est attendu sur les machines gaming portables puisqu'AMD a lancé ses Ryzen 4000 spécifiquement pour ce marché et pour toutes les strates des portables avec une gamme qui ratisse large.

Comment se comporte un des futurs incontournables alias le 4900HS avec son TDP de "35W" ? Il a été testé dans une machine avec une RTX 2060 Max-Q, cette dernière ayant son TDP bloqué à 65W. En face, on a du 9750H, du 9880H et du 8700K. En puces graphiques, on retrouve de la RTX 2060 pour portable avec un TDP à 80W, une RTX 2070 Max-Q et son TDP de 90W, une RTX 2070 mobile avec son TDP de 115W, une RTX 2080 Max-Q bloquée à 80W, et enfin une RTX 2080 desktop associée pour la circonstance au fameux 8700K.

Le fait est qu'en jeu, les performances sont bridées par la RTX 2060 Max-Q, mais cela ne traduit en rien les performances CPU. Pour ce faire, notre confrère Techspot, à qui on doit le test, a lancé des jeux en 720p, pur domaine d'attaque de la limitation CPU. Le 4900HS pour le coup y brille, renforçant l'effet limitant de la Max-Q. Ce test confirme encore, s'il en était besoin, que la bride imposée sur les TDP des cartes graphiques mobiles castre réellement les performances face au desktop, on citera l'exemple de la RTX 2070 qui tope la RTX 2080 Max-Q sur quasiment tous les scénarios.