Le constructeur n'en arrête plus avec sa cueillette de SSD NVMe pour les mettre au four de façon plus accessible en façade, la spécialité de la maison pour goinfrer les logements 5,25" ou 3,5" un peu délaissés de nos jours et redonner un minimum de sens à leur existence. Justement, la dernière fournée 5,25" en la matière remonte au début du mois de février, la baie ToughArmor MB720M2K-B, capable d'accueillir jusqu'à 4 SSD NVMe M.2 dans un environnement taillé sur mesure.

ICY DOCK ne manquant jamais de segmenter ses solutions un peu à toutes les spécifications, histoire d'avoir quelque chose à proposer à un public aussi large que possible, on assiste sans trop de surprise à l'introduction des ToughArmor MB833M2K-B et MB834M2K-B, reprenant toutes les bases du MB720M2K-B, mais sous la forme de deux modèles réduits de 3,5", l'un avec une baie pour SSD M.2 NVMe (30 à 110 mm), l'autre avec deux !

Bien sûr, vu le taille du nouveau logement, il faut dire au revoir à toute ventilation mécanique, mais le couvercle-radiateur et son coussinet thermique sont bien présents pour refroidir individuellement chaque SSD. L'installation se fera toujours sans outil dans le châssis robuste, principalement en métal et ABS, comme de coutume chez le constructeur.

Finalement, ICY DOCK a encore fait le choix d'une interface miniSAS HD (SFF-8643) avec une bande passante de 32 Go/s pour ne brider aucun des SSD PCIe x4 du marché, tandis que l'alimentation reste assurée par un simple connecteur SATA 15 pins. Bien sûr, qui dit miniSAS, dit aussi matériel adapté, tel qu'un adaptateur SAS ou une carte contrôleur SAS.

À l'image du MB720M2K-B, répertorié chez le fabricant, mais toujours encore absent du commerce, les MB833M2K-B et MB834M2K-B disposent également de leur page produit respective, toutefois sans avoir été donné de prix pour l'instant.