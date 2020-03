Lorsque la RX 5600 XT a été officialisée par AMD au CES, elle avait des caractéristiques précises. Mais coup de tonnerre, AMD a expressément demandé aux marques de pousser les fréquences GPU et VRAM via mise à jour du bios, et ce juste avant la publication des tests, en réponse à la baisse de l'ennemie jurée, la RTX 2060. MSi et ASUS avaient réagi en disant que toutes les puces RAM ne pouvaient tenir les nouvelles fréquences (associées à une augmentation de tension), et que par conséquent il n'y aurait qu'un seul nombre restreint de cartes qui pourraient être vendues en tant que telles, et bien entendu avec possibilité de les différencier des RX 5600 XT initiales. Accusés d'utiliser des puces mémoire de mauvaise qualité (mauvais batch) et certifiées à 12 Gbps comme le voulait AMD, les deux constructeurs n'ont rien dit de plus que leur position originelle. Cela fait d'ailleurs deux fois en un gros mois que les relations sont un peu tendues entre ASUS et AMD, le premier reprochant au second quelques loupés dans la communication interne, lire l'affaire des pressions de vis, et notre test avec correction.

Toujours est-il que les clients qui doivent acheter une RX 5600 XT peuvent se poser la question : qu'est-ce que j'aurais si j'achète une carte du commerce, une version d'origine à flasher ou une version déjà flashée ? Computerbase a demandé aux constructeurs la même chose, en ce qui concerne l'Allemagne. La réponse était unanime. Il n'y a aucune carte en vente qui arbore d'emblée le nouveau bios. Cette situation, qui est décrite pour les germains, n'a que peu de chances d'être isolée, on peut imaginer que ce sont les cartes de l'Europe qui sont dans ce cas viaz le même réseau de distribution, cela ne signifie pas que les cartes asiatiques ou US ne sont pas dans le même cas. Mais au final, AMD impose des nouvelles specs eu dernier moment, les constructeurs ne suivent pas pour x raisons, et au final c'est l'utilisateur qui devra payer les pots cassés si son flash rate et qu'il perd sa carte. On peut également le comprendre ce flasheur, qui lit partout qu'AMD autorise le flash mais que ça ne passe pas sur toutes les cartes, il a du coup envie de s'offrir ce boost de performance pour le même prix qu'une RX 5600 XT de référence. Vous savez donc que vous avez toutes les chances d'avoir des RX 5600 XT comme AMD les avait définies au CES... avant de changer d'avis !