Et pan ! Le retour des grandes heures du flasho-bidouillage de GPU verts

Pour tout setup builder qui se respecte, le simple fait d'évoquer NVflash ou feu NiBiTor doit suffire au choix à provoquer un arrêt cardiaque ou une montée sanguine localisée. Malheureusement pour ceux d'entre vous qui cultivaient cet amour du risque — tels Jonathan et Jennifer qui mènent la vie dure aux gangsters — et/ou qui au passage ne souhaitaient pas passer par des softwares tiers pour optimiser certains pan pan pan pans de leurs GPU, ces modifications à la dure ont connu un point d'arrêt à l'arrivée de Maxwell avec l'introduction de signatures cryptographiques sur les BIOS, empêchant alors ce type de modification sous couvert de mesures sécuritaires, via une puce de contrôle ajoutée directement dans le die des GPU : Falcon.

Le backdoor nécessaire ayant été débusqué, cette vérification par signature peut désormais être contournée avec des outils adéquats, sous Windows, gracieusement mis à disposition par la communauté open source : NVflashk par Kefi sur les forums TPU ayant indiqué travailler sur une version avec GUI, et OMGVflash toujours sur les forums TPU, ce second pour l'instant limité jusqu'aux cartes Turing qui ira certainement rejoindre le bastion des outils développés ou co-développés par TechPowerUP, qui d'ailleurs s'engagent sur la propreté des binaires. Que cela ne vous empêche pas cela étant de faire attention à ce que vous faites où à ce que vous flashez, les malwares ce n'est pas que les autres et surtout, ce type de manipulations pourrait faire sauter la garantie de votre matériel, à supposer qu'elle soit détectée. Dans la même veine, n'oubliez pas de sauvegarder vos BIOS d'origine, au cas où il faille venir récupérer une carte brickée !

À venir, dans un avenir proche, nvflashk version copain

À vous les joies des courbes de ventilations customisées, des limites de puissances taillées sur mesure, des tensions aux oignons, des fréquences harmonieuses ou pompées sur les modèles estampillés « OC », vendus plus chers, mais équipés du même dissipateur, voire même pour les plus garnements d'entre vous changer le vendor/sub-vendor ID d'une "RTX 3070" achetée sur Alibaba pour mettre EVGA. Vous pouvez aussi restaurer une tension de 1.1 V vs 1.07 V sur les dernières révisions de RTX 4090, sans altérations de BIOS donc puisqu’utilisant des binaires certifiés, en profitant du cross-flashing... Y compris sur les FE. Et allez savoir, peut-être bien que Nouveau pourrait enfin en profiter...