AMD poursuit son offensive en 7 nm

Le lancement de Navi 10 début juillet, étrennant enfin une nouvelle architecture (RDNA) chez les rouges, a permis un net regain de concurrence dans le segment performance avec les RX 5700/XT. En fin d'année dernière, c'est Navi 14, toujours gravé en 7 nm qui est entré en scène avec la RX 5500 XT, destinée à l'entrée de gamme du joueur. Toutefois, entre ces cartes l'écart de performance est relativement important, laissant les GTX 1660 SUPER & Ti sans concurrente directe. Les rouges n'avait toutefois pas dit leur dernier mot, puisqu'ils sortent de leur manche une nouvelle référence au travers de la Radeon RX 5600 XT. Cette dernière s'appuie sur Navi 10 dans une configuration proche de celle de la RX 5700, hormis côtés fréquence et mémoire, avec un bus et une quantité embarquée réduits de 25%. Avec un tarif officiel positionné à 300 €, cette référence visait clairement les GTX 1660 SUPER ou TI les plus rapides/onéreuses, mais se retrouve finalement confrontée aux RTX 2060 dont les premiers prix ont été savamment alignés avant ce lancement. Les rouges ont réagit en dernière minute via un bios gonflant les fréquences GPU et mémoire. Comment s'en sortent ces "2 versions" vis-à-vis des concurrentes mais aussi de références plus anciennes, souvent bradées pour écouler les stocks ? Vérifions cela dans notre dossier, à l'aide de notre protocole de test mis à jour, afin de déterminer le comportement de la nouvelle venue dans diverses situations.

MAJ du 25/01 : Le diagramme de Navi 10 XLE a été modifié pour corriger une erreur qui s'y était glissée. Le préambule et le verdict ont été (très) légèrement retouchés pour s'adapter aux derniers événements pré-lancement (une bonne partie était déjà écrite avant l'apparition du nouveau bios, mais pas encore totalement mise à jour dans le dossier avant publication, faute de temps), enfin la partie overclocking a également été enrichie.

• Les tarifs dans la vraie vie ?