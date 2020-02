Nvidia avait réservé son DLSS, acronyme de Deep Learning Super Sampling, pour ses cartes Turing. Basé sur ce qu'on appelle IA, ils permettent d'afficher un antialiasing calculé par des supercalculateurs du caméléon sur une définition supérieure, mais affiché dans une définition inférieure à celle du jeu, grâce justement aux capacités d'apprentissage des Tensor Cores de l'architecture Turing. L'objectif est de ne pas miner les performances avec un AA trop gourmand tout en offrant un rendu visuel proche du TAA, les Tensor Cores du coup bossent en permanence pour adapter le meilleur rendu possible à ce DLSS sur une définition donnée du jeu. On a pu voir dans nos divers articles que le DLSS, d'un point de vue qualitatif, était très variable d'un jeu à l'autre, mais restait globalement un peu plus flou que le TAA dans le meilleur des cas.

Nvidia a fait évoluer ses algorithmes en ce début d'année, et promet une qualité visuelle supérieure aux premiers DLSS parus fin 2018, au point de venir égaler le TAA. Les performances également seraient en hausse, ce qui rendrait au final ce DLSS incontournable pour tout possesseur de RTX, surtout avec Raytracing comme on l'a vu dans nos différents tests. Techspot a fait un bilan de ce DLSS nouvelle génération face à la première génération, et le verdict est assez clair : ça booste toujours aussi bien, mais le rendu est bien moins flou, complètement acceptable et conseillable. De plus, Nvidia peut désormais implémenter le nouveau DLSS via les pilotes GameReady plutôt que d'attendre un patch des développeurs de jeux. C'était important pour les verts d'améliorer ce point précis, qui restait sujet à discussion, et qui devient de plus en plus impeccable, même s'il n'est pas encore parfait.