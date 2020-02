Si jamais vous êtres l’heureux p (r) ocesseur d’un Threadripper de dernière génération ou si vous êtes un hardeux du genre curieux, alors vous vous êtes peut-être déjà demandé si les différents systèmes d’exploitation étaient capables de gérer la masse de threads. En effet, nous pouvions supposer que Windows 10 pouvait s’emmêler les pinceaux du fait d’une détection erronée, mais AMD a officiellement répondu qu’il n’en était rien, et que Linux comme Windows 10 Pro (pour les versions supérieures à la 18362.592) sont bien conseillés pour faire tourner le bousin.

Voilà pour la communication officielle, mais qu’en est-il en réalité ? Phoronix a testé cela, et pas à moitié : le Threadripper 3970X, armé de ses 32 cœurs et 64 threads a été trituré sous Windows et huit saveurs différentes de Linux, dont les classiques Ubuntu, Clear Linux, Debian, Majaro, face à Windows 10 en version Pro et Entreprise.

Si, conformément à sa réputation, Windows 10 est effectivement très lent sur certaines tâches — retouche d’image notamment — ce n’est finalement pas si systématique, et l’OS fenestré n’accuse "seulement" qu’une dizaine de pourcents de moins que la série des Linux, pour laquelle les résultats se tiennent dans un mouchoir de poche. Finalement, c’est Clear Linux qui, une fois de plus, s’en sort le mieux avec 37 % des premières places, là où les Windows se partagent un peu plus de 50 % des derniers rangs. Il va donc falloir un peu plus d’effort de la part de la Raymonde si Windows veut tenir tête au manchot sur le plan des performances pour ces CPU toujours plus testiboulés !