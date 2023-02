Sparkle rebaptise sa GTX 460SE

Nvidia a lancé il y a quelques semaines déjà sa GTX 460SE qui est basée sur un GF104 castré, encore plus que celui utilisé par les GTX 460. La version de Sparkle a des caractéristiques identiques aux recommandations Nvidia, avec 288 Cuda Cores, et des fréquences de 650/1300/3400 MHz pour le core/shader/mémoire. Bien entendu la carte conserve son gigaot de GDDR5 sur bus 256 bits, et aura un ventirad maison. C'est pour qu'on se souvienne d'elle que Sparkle l'a nommé Sabrina Edition, histoire de se démarquer des autres, il est vrai que cette appelation GTX 460 SE devient plus glamour. Go boys boys boys !