Ces deux derniers jours, TrendForce a balancé deux nouvelles potentiellement intéressantes pour ceux et celles qui cherchent à s'assembler une machine dans les prochains temps. La première, c'est que l'analyste entrevoit la forte possibilité d'une baisse de 3 à 8 % des prix de la DRAM lors du 3e trimestre, ce qui pourrait mener à une baisse de plus 8 % des prix de certains produits à base de DRAM pour PC et smartphones. Pourquoi ? Comme souvent, il s'agit d'abord d'un trop-plein d'inventaire chez les OEM suivant une baisse soutenue de la demande, ce qui pousse les fabricants à ajuster à déstocker leurs inventaires de DRAM. Enfin, tout ceci s'opère dans un contexte où l'industrie de la mémoire est toujours en état de surapprovisonnement et que les fournisseurs ont du mal à réduire l'approvisionnement de DRAM pour PC vite un(e) incendie/tremblement de terre/panne de courant/contamination. Ce constat vaut aussi pour le reste des segments, comme la DRAM pour cartes graphiques et celle pour serveurs. Tous les prix devraient se tasser de plusieurs pour cent au fil des prochains mois. Tant mieux.

C'est d'ailleurs grosso modo le même son de cloche pour l'industrie de la NAND, dont le marché est également surapprovisonné et se retrouvera avec trop de NAND sur les bras lors du 3e trimestre. Alors que Kioxia et WDC en particulier n'ont eu de cesse d'augmenter leur production ces derniers mois, il est devenu évident que la capacité de production est aujourd'hui largement suffisante pour satisfaire la demande. Par conséquent, la plupart des segments se retrouveront avec un trop plein d'inventaires qu'ils chercheront donc à liquider, ce qui aura pour effet d'intensifier la concurrence sur les prix. TrendForce anticipe une baisse pouvant aller jusqu'à 5 % pour le marché de la NAND dans son ensemble. En ce qui nous concerne, les prix des wafers de NAND 3D TLC et QLC pourraient voir leurs prix fondre de 5 à 10 %, tandis que ceux des SSD pourraient de se tasser de 3 à 8 %. Là aussi, cela vaut bien évidemment pour le 3e trimestre. Espérons que toutes ces baisses se matérialiseront bien en magasins, ensuite, à voir ce que nous réservera aussi le 4e et dernier trimestre de l'année.