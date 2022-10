Kioxia et Micron réduisent leur production de NAND et de DRAM

Il fallait s'y attendre. Avec la baisse drastique de la demande mondiale, que ce soit pour les PC ou autres appareils, à cause d'un mélange de facteurs de nature macroéconomiques et géopolitiques, les fabricants de NAND et de DRAM cherchent désormais absolument à réduire leur inventaire trop important et à en finir progressivement avec cette situation de surapprovisionnement qui leur coûte cher. Et comme ils ont déjà du mal à liquider le trop-plein même en bradant les prix, la seule autre solution est de réduire drastiquement la production.

Tout ceci est à placer dans un contexte où les prix du wafer de NAND 3D TLC et QLC ont déjà chuté de 30 à 35 % au 3e trimestre par rapport au 2e, et où une nouvelle chute de 20 à 25 % a été anticipée par TrendForce pour le 4e et dernier trimestre de 2022, toujours principalement à cause d'un gros ralentissement de la demande du côté des PC, des serveurs et de l'électronique grand public. Selon TrendForce, la situation n'est pas bien différente pour la DRAM.

Ainsi, en marge de la présentation de ses derniers résultats, Micron a annoncé jeudi que ses usines vont finalement tirer le frein de la production de DRAM et de sa dernière génération de NAND 3D, celle avec 232 couches, ce essentiellement dans l'objectif de réduire les couts et d'éviter d'inonder encore plus un marché déjà saturé.

De son côté, Kioxia a carrément annoncé une réduction de 30 % de ses « démarrages de wafers ». Une mesure qui est entrée en vigueur avant-hier. Ceci ne devrait toutefois pas directement se traduire par une réduction de 30 % de la production de bit de NAND 3D, la conséquence sur le rendement dépendra aussi du procédé utilisé. Kioxia n'a pas précisé combien de temps ce ralentissement va durer. WD, qui partage des usines avec Kioxia, n'a rien communiqué, mais il y a fort à parier que l'américain aussi va suivre le mouvement de son partenaire.

Et les autres ? En Corée du Sud, il a été question le dernier jour de septembre d'une baisse de la production de semiconducteur pour la première fois en 4 ans. Il n'est pas question ici de NAND ou de DRAM spécifiquement, mais comme ceux-ci représentent une portion majeure de l'activité des géants SK Hynix et Samsung, il est évident que cela les concerne aussi.

Quoi qu'il arrive, les effets de ces mesures ne devraient pas se faire ressentir immédiatement. Par exemple, Micron possède actuellement un niveau d'inventaire de NAND et de DRAM équivalent à 139 jours (et une valeur de 6,7 milliards de dollars) d'approvisionnement. Ce chiffre devrait passer à 150 au fil des prochains mois et ce n'est qu'à partir de période printemps/été 2023 qu'il devrait commencer à baisser, l'objectif étant d'atteindre le chiffre idéal de 100 jours. Autrement dit, les prix devraient rester largement favorables aux consommateurs durant les derniers mois de 2022 et comme il y a plein de nouveautés (assez coûteuses, certes) avec lesquelles faire joujou, cela tombe à pic ! (Source : Computerbase, Tom's, Bloomberg)

Bon, au moins c'est honnête et transparent pour une fois ! Zut alors, pas de complot possible...