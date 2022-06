Allez, petit coup d'oeil sur les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) de la semaine passée, histoire de voir à quel point les nouvelles sorties de jeux vidéo manquent à l'appel. Encore la faute à la pandémie qui a bousculé les emplois du temps des studios... Et là on commence à regretter d'évoquer le sujet car il est fort possible que certains ragoteurs lourdingues en profitent pour lâcher des commentaires déplacés. Que voulez-vous, la modération fera son boulot. En tout cas y'a des jeux vidéo et un classement à commenter, si jamais...

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 22

Semaine 21 Semaine 20 1 Steam Deck V Rising V Rising 2 V Rising Steam Deck Steam Deck 3 Elden Ring Elden Ring Arma Reforger 4 Valve Index VR Kit FIFA 22 Elden Ring 5 Sea of Thieves My Time at Sandrock V Rising - Founder's Pack: Eldest Bloodline 6 No Man's Sky V Rising - Founder's Pack: Eldest Bloodline Valve Index VR Kit 7 It Takes Two Valve Index VR Kit The Forest 8 FIFA 22 Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ - VIP Edition (KR) FIFA 22 9 Sniper Elite 5 No Man's Sky Titanfall 2 10 Stray Sniper Elite 5 Old World

Si on regarde les données concernant les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), eh bien on constate à peu près la même chose et, inlassablement depuis plusieurs années maintenant, on va continuer à vous dire qu'il faudra attendre des grosses sorties pour que ça bouge un peu. Bref, vous connaissez le chanson. Quoi qu'il en soit, on est quand même contents de voir certains jeux encore dans le classement. Mais on ne vous dira pas lesquels, na !