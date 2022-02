Le mois de novembre a vu le lacement de l'architecture Alder Lake employée au sein de la 12éme génération de processeurs de bureau Core d'Intel. Ce dernier, dominé par son rival depuis l'intronisation de Zen 2, est parvenu à revenir dans la course, au prix toutefois d'une consommation gargantuesque pour le vaisseau amiral, alias Core i9-12900K.

Ce lancement ne concernait toutefois que les séries K les plus onéreuses, les versions non débridées n'étant prévues que pour 2022. Par des voies détournées, nous avions toutefois réussi à nous procurer un Core i5-12400F en exclusivité. De l'eau a désormais coulé sous les ponts, et nous avons pu mettre la main sur un Core i9-12900F et un Core i5-12600 pour compléter notre avis sur cette 12ème génération. L'impact de la limite de consommation est tout sauf négligeable, en particulier pour le i9, heureusement aisément modifiable dans l'UEFI, pour obtenir des performances de premier plan, au prix d'une consommation très élevée toutefois. A noter que nous avons également réussi à nous procurer les versions "définitives" des Core i7-12700K et Core i5-12400F, nous permettant de vérifier leur comportement en comparaison des "ES" ainsi qu'avec un UEFI plus récent. Vous retrouverez donc tous ces résultats au sein du dossier originel, dont le lien se trouve ci-dessous.

Nous avons également pu obtenir par le biais de MSI une carte utilisant le nouveau chipset B660, permettant théoriquement de lancer des cartes mères moins onéreuses pour ceux ne désirant pas overclocker (les changements des limites de consommation et fréquence mémoire restent toutefois possibles). La MSI MAG B660M MORTAR DDR4 Wi-Fi n'est toutefois pas un modèle premier prix, elle nous a par contre permis de vérifier qu'il n'y a pas (en toute logique) de différence de performances entre les 2 chipsets.