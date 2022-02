L'adoption de la réalité virtuelle et augmentée a toujours été plutôt lente depuis leur apparition, le prix généralement élevé d'un équipement correct n'y fut certainement pas pour rien et l'encombrement aussi, mais les choses sont visiblement en train de changer. En effet, le marché a connu une belle croissance entre 2019 et 2021 si l'on en croit TrendForce, et c'est une tendance qui serait bien partie pour s'accentuer au fil de l'année en cours et de la prochaine, l'analyste ayant revu à la hausse ses prévisions. En 2022, cette croissance pourrait donc atteindre 43,9 % avec un total de 14,19 millions d'unités livrées.

Merci qui ? La pandémie, bien sûr. Enfin, plutôt la demande accrue d'interactivité à distance qui en a découlé directement et indirectement. Le sujet de la fameuse Metaverse aussi pousserait bon nombre d'entreprises à s'y préparer et serait aussi une source de stimulation du marché en question. Enfin, la politique tarifaire plutôt agressive d'Oculus aurait déjà également beaucoup aidé. Sans trop de surprise, l'abordable (relativement) Oculus Quest 2 est d'ailleurs en tête du marché de la réalité virtuelle, tandis que celui de la réalité augmentée est dominé par la couteuse HoloLens 2 de Microsoft. À ce stade, il serait d'ailleurs peu probable qu'un produit soit en mesure de venir bouleverser le statu quo avant 2023, aucun nouveau produit réellement révolutionnaire n'étant à l'horizon pour l'instant.

TrendForce pense toutefois que cette croissance devrait encourager d'autres entreprises à se lancer dans l'aventure, notamment celles qui ont déjà l'avantage utile de contrôler tout un écosystème du hardware au software, comme Apple. Compte tenu des préférences de l'entreprise, il est supputé que la Pomme cherchera à suivre une stratégie semblable à celle de Microsoft, particulièrement sur l'aspect tarifaire.

Néanmoins, les perspectives d'une croissance réellement explosive seraient présentement assez nulles, d'une part du fait des difficultés à développer rapidement de nouvelles technologies (notamment pour améliorer l'immersion) et des contraintes cosmétiques et de taille, d'autre part à cause de la pénurie de semiconducteurs toujours sévissant. Le marché continuera naturellement sa progression, simplement sans que rien ne vienne pour l'instant significativement booster les ventes. M'enfin, +43,9 % ce serait tout de même déjà pas mal, non ? Sont bien difficiles chez TrendForce...