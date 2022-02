AMD a lancé sa RX 6500 XT, inaugurant l'optimisation du N7 alias le N6 chez TSMC. Il y a deux grosses semaines, on apprenait, de manière officieuse, avec les incertitudes qui sont liées à ce genre d'information qu'AMD serait en train de préparer un refresh de sa gamme actuelle en N6. Les cartes seraient estampillées RX 6x50 XT, le 5 faisant la différence entre la première et la seconde génération de RDNA 2. Les améliorations concerneraient également la mémoire, de 16 à 18 Gbps par puce, et donc le procédé N6 permettrait à AMD de partir sur deux directions différentes. Soit la firme conserve les fréquences actuelles de ses cartes, et donc avec une consommation en baisse, soit AMD monte ses fréquences pour plus de patate, pour une consommation identique ou presque.

Dans le cadre d'un refresh, la philosophie est de proposer mieux que le produit remplacé, on peut donc penser que ce serait la seconde option qui serait retenue, et ce d'autant plus que la RX 6500 XT a montré que le GPU avait du coffre quand il s'agit de monter haut dans les tours en N6. Ce serait également un subterfuge pour gagner du temps, car il n'est pas impossible que RDNA 3 soit en retard, mais qu'il soit trop tôt pour le dire. Selon Greymon55, ces cartes arriveraient sur la période de juin/juillet 2022.

Autre carte qui devrait arriver en mai cette fois, la RX 6500. Selon la même source, ce serait ni plus ni moins que la RX 6400 OEM, son tarif devrait être autour des 130 dollars. Évidemment, ce prix c'est dans un monde idéal, pas le monde actuel avec ses prix sodomites, quand on voit ce qu'il s'est passé avec la RX 6500 XT et la RTX 3050 une fois passés les premiers lots...