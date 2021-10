Alors que les développeurs espéraient encore pouvoir compléter la transition vers le modèle proof-of-stake (PoS) et en terminer avec le proof-of-work (PoW) - et donc le minage et sa consommation gargantuesque - encore cette année, en accomplissant la fameuse fusion (désormais nommée The Merger) du mainnet Ethereum avec la Beacon Chain Eth2, voilà qu'on apprend que l'opération a été retardée et vaguement repoussée à la première moitié de 2022, naturellement sans déjà donner une date fixe. Pour se souvenir en quoi consistent les deux systèmes de fonctionnement, on vous invite à relire cette brève de mai dernier.

Ce n'est évidemment que partie remise, la fusion est toujours au programme, mais cela veut dire que les mineurs accros à l'Ethereum vont encore pouvoir passer de trop longs mois à absorber du GPU... avant de devoir certainement tout simplement réviser leurs ambitions. En effet, si vous espérez que la fin de l'Ethereum façon PoW provoquera également la fin du minage sur GPU, vous prenez le gros risque d'être déçu. Le modèle PoW est aussi utilisé ailleurs et existera probablement encore pendant plusieurs années, avec des algorithmes plus ou moins profitables vers lesquels les mineurs ne manqueront alors pas de tourner toute leur attention et donc d'y dédier leur hardware chèrement payé. Il n'y a donc aucune garantie que l'Ethereum 2.0 soit réellement synonyme d'allégement de la pression sur l'approvisionnement de GPU par les mineurs, même si cela restera probablement un pas dans la bonne direction...

Pour ne rien arranger à la situation immédiate, la hard fork « London » introduite en août, qui était déjà censée réduire la profitabilité du minage et le contrôle du réseau par les mineurs en détruisant régulièrement une certaine quantité d'Ethereum (plus exactement, une partie de la rémunération des mineurs pour chaque transaction), a eu l'effet tout à fait inverse, avec une hausse du taux de hachage depuis la mise à jour, la croissance des NFT sur le réseau Ethereum ayant visiblement encouragé les mineurs à y investir encore davantage de ressources et leur a permis de maintenir, voire d'augmenter leur niveau de revenu. Bref, il va encore falloir tenir un peu, confinés dans les chambres de notre auberge, nous n'en sommes pas encore sortis ! (Source)