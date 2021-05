La pénurie des semiconducteurs est un fléau mondial, et celui-ci ne touche pas uniquement le monde hardware et n'est pas uniquement influencé par le minage. En effet, la pandémie, une gestion en flux tendu et une industrie basée sur des méthodes qui commencent à mal vieillir face aux éléments de la nature montre que des changements dans ce secteur doivent arriver le plus tôt que possible. Si plusieurs gros fondeurs ont annoncé ouvrir de nouvelles usines, c'est aussi de les placer dans des zones du globe beaucoup moins risquées, comme l'Arizona aux USA, moins propre aux inondations, tempêtes et autres séismes. C'est donc au tour d'un nouvel acteur de faire sa promotion du gonflement des capacités de productions - bien que cela n'est pas une surprise en soit - avec très probablement SK Hynix, via certains bruits de couloir colportés par ses cadres supérieurs.

Selon la source, il se discuterait une boost conséquent de la production de semiconducteurs, en la doublant au sein des activités du groupe. Néanmoins, un point est moins habituel ici, puisque la nature des puces fabriquées varie quelque peu des classiques du fondeur : SK Hynix voudrait investir dans des unités de production de wafers de 8 pouces, afin d'aider les entreprises dites fabless, à l'instar de Samsung et de TSMC. Comme nous le disions, cela n'a rien de surprenant, puisque le fondeur dispose déjà d'une toute petite activité dans ce domaine - environ 2 % de ses activités globales - et que la production de certaines puces ne demande pas forcément d'avoir les meilleurs nodes de gravure ou les machines les plus précises.

De plus, les premiers gonflements d'usines sont déjà prévus chez le fondeur, donc investir dans quelques machines un peu différentes ne lui sera pas bien compliqué. L'objectif ici serait officiellement d'aider le marché à s'en sortir, bien qu'il faut se rendre compte que cela risque d'être extrêmement lucratif pour le fondeur. Il faut dire que les choses se portent bien pour SK Hynix, notamment avec l'acquisition en cours du marché des NAND de chez Intel ou celle de Kioxia, bientôt vers des puces grand public provenant d'un autre acteur coréen ? (source : HPCwire)