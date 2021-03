Sur le sujet, nous avons surtout l'habitude des études de Spashdata, qui a fait sa mission depuis 2011 de publier annuellement la liste des mots de passe les plus courants (comprendre, les plus pourris) en examinant ceux affectés par des brèches de sécurité. Aujourd'hui, c'est ce même sujet qui nous intéresse, sauf que NordPass a préféré se pencher sur les mots de passe utilisés par les très grandes entreprises constituant le Fortune 500 ! Pour ceux n'étant pas trop au fait de quoi est constitué ce fameux Top 500 des plus grosses compagnies de ce monde, classées selon l'importance de leur chiffre d'affaires, voici une petite aide :

Fortune 500, Ça représente quoi ? (en 2020) Top 10 des pays par nombre d'entreprises Région et nombre d'entreprises Chine : 124 USA : 121 Japon : 53 France : 31 Allemagne : 27 Grande-Bretagne : 22 Corée du Sud : 14 Suisse : 14 Canada : 13 Pays-Bas : 13 Asie de l'Est : 200 Europe : 138 Amérique du Nord : 138 Reste du monde : 24

À savoir que NordPass existe depuis 2019, il s'agit d'un gestionnaire de mot de passe fondé par la même équipe spécialisée en cybersécurité étant à l'origine du célèbre VPN NordVPN. Les deux entités sont donc basées à Panama, un pays n'ayant a priori aucune loi obligeant à la conservation des données et qui participe ni à l'alliance Five Eyes (Australie, Canada, USA, Nouvelle-Zélande et Royaume-Unis) ni à celle des Forteen Eyes (les 5 susmentionnés, plus Belgique, Danemark, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Espagne et Suède).

Tandis que SplashData s’intéresse avant tout aux millions de mots de passe ayant été compromis majoritairement en Amérique du Nord et en Europe, et de manière générale sans distinction entre grand public et monde pro, l'étude de NordPass nous permet donc pour la première fois d'avoir un aperçu de la pratique du mot de passe dans le monde professionnel. Mais comme celui-ci est naturellement constitué des mêmes humains faillibles et un peu fainéants, vous vous doutez déjà que les résultats ne sont pas beaucoup plus glorieux ! Une étude qui tombe à pic alors que les entreprises sont régulièrement pointées du doigt pour des pratiques douteuses, comme des mots de passe trop faibles, identiques par défaut pour tout le matériel et l'ensemble de leur clientèle, et parfois stockés en interne sur un simple document en texte non chiffré...

Récemment, c'est SolarWinds qui avait été au centre de l'attention avec son mot de passe « solarwinds123 », un scandale que l’entreprise a désormais mis sur le dos d'un stagiaire (bah voyons). Dans tous les cas, le sujet est d'autant plus sensible que bon nombre de ces entreprises manipulent des données parfois (souvent) très sensibles, qu'elles soient de nature financière, stratégique ou privée, et une brèche dans le monde professionnel peut donc potentiellement avoir un impact bien plus conséquent et dangereux que le piratage du compte Gmail de Mme Michu (qui n'en reste pas moins un vrai problème aussi). Pourtant, nul doute que de nombreuses initiatives sont prises pour faire évoluer les choses, mais il est évident que les mauvaises habitudes ont la vie bien dure et que le choix de la facilité l'emporte encore trop souvent.

Allez, sans plus attendre, voici les tops 10 des mots de passe pourris établis par NordPass pour chaque domaine d'activité (notez qu'ils n'ont pas exactement catégorisé les secteurs d'activités comme c'est généralement fait pour le Fortune 500, d'où notre addition entre parenthèses pour aider à vous y retrouver, si l'information vous intéresse, mais elle nous a semblé pertinente). Concernant la méthodologie, NordPass a compilé la liste de mots de passe à partir de 15 603 438 brèches de sécurité en partenariat avec une compagnie (non nommée) spécialisée dans la sécurité informatique. Il s'agissait ensuite d'établir un top 10 pour chaque industrie, le pourcentage de mots de passe uniques et le nombre de brèches.

Des surprises ? Outre l'utilisation massive du nom de la compagnie (évidemment, NordPass ne les identifie pas) avec l'une ou l'autre addition, généralement chiffrée ou avec une majuscule au lieu d'une minuscule, pas vraiment. On retrouve des classiques comme « password » et « 123456 », et le pourcentage de mots de passe uniques est notablement faible. Certains secteurs d'activités semblent faire preuve d'un peu (mais vraiment très peu) plus de créativité que d'autres (le domaine de l'hospitalité semble frappé d'un manque d'imagination assez flagrant), mais dans l'ensemble c'est tout aussi affligeant que le top habituel des mots de passe pourris. Mention spéciale tout de même pour le « penispenis » de l'industrie automobile, pas vraiment de quoi soulager les stéréotypes du monde automobile... Enfin, une pensée aussi pour les spécialistes de la sécurité (s'il y en a !) de chacune de ces entreprises - et le département IT de manière générale - qui doivent sans aucun doute en morfler tous les jours ! (Source)

Fortune 500 - type d'activité (+ % qu'a représenté le secteur concerné dans le Fortune 500 en 2020) Top 10 des mots de passe (de 1 à 10) % de mots de passe uniques Nombre de brèches Vente au détail et E-commerce (Consommation discrétionnaire : 11.18 %) password aaron431 123456 unknown shumon Nom de la compagnie abc123 default ABC123 Nom de la compagnie1 26 % 1 345 578 Énergies (3,13 %) password 123456 aaron431 pa55word snowman 12345 linkedin default Pa55word password1 28 % 1 176 450 Technologie et Information (27,48 %) password research 123456 aaron431 Nom de la compagnie76 linkedin Nom de la compagnie123 career121 pass1 password1 28 % 2 742 591 Santé (14,58 %) 123456 password Nom de la compagnie aaron431 12345 nom de la compagnie2012 nom de la compagnie2014 pass1 nom de la compagnie Nom de la compagnie 26 % 1 424 317 Finances (9,89 %) password aaron431 123456 student default 13pass13 linkedin Profit sunshine ready2go 25 % 3 606 310 Télécommunications (Services de communication : 10,90 %) 123456 password cheer! password1 12345678 abc123 unknown Nom de la compagnie1 nom de la compagnie 123456789 20 % 546 592 Automobile (Consommation discrétionnaire : 11.18 %) 123456 password aaron431 Nom de la compagnie2002 12345 123456789 default penispenis 1234 Nom de la compagnie 28 % 461 095 Construction et production (Industriel : 7,90 %) Nom de la compagnie password aaron431 123456 Nom de la compagnieeu 123ccp pass1 nom de la compagnie Nom de la compagnie Nom de la compagnie 24 % 1 298 703 Aérospatial (Industriel : 7,90 %) 123456 password aaaaaa cheezy 112233 tingwei1 123456789 111111 aaron431 Nom de la compagnie 28 % 485 120 Transport et logistique (Industriel : 7,90 %) nom de la compagnie password 123456 aaron431 Nom de la compagnie01 Nom de la compagnie123 Xxx nom de la compagnie linkedin Nom de la compagnie123 Nom de la compagnie1 28 % 429 331 Biens de consommation (Consommation discrétionnaire : 11,18 % + Consommation de première nécessité : 7,05 %) marino passport password Argentina 123456 aaron431 dummies Nom de la compagnie Chile pass1 27 % 942 289 Chimique (Matières premières : 2.56 %) password moo123 123456 aaron431 12345 linkedin default Nom de la compagnie pass1 sunshine 30 % 237 593 Agriculture (Consommation de première nécessité : 7,05 %) password aaron431 Nom de la compagnie 123456 ozzymandius default jakubiak nom de la compagnie republic august 30 % 105 919 Médias et publicités (Services de communication 10,90 %) password aaron431 myspace1 jesus1 Nom de la compagnie unwantedx1 123456 default password1 4eVer22 27 % 114 457 Hospitalité (Consommation discrétionnaire : 11,18 %) password 123456 Nom de la compagnie123 Nom de la compagnie Nom de la compagnie Hello123 Nom de la compagnie 1 Nom de la compagnie nom de la compagnie nom de la compagnie1 29 % 420 636 Immobilier (2,80 %) password 123456 simon Nom de la compagnie2012 aaron431 twilight1 Welcome1 Nom de la compagnie simon1 Nom de la compagnie 29 % 162 455 Ressources humaines (Industriel : 7,90 %) password Kenzie14 Nom de la compagnie123 Nom de la compagnie1234 welcome1 123456 Nom de la compagnie linkedin scooter Password 31 % 104 002 Autres données intéressantes : 20 % des mots de passe sont le nom exact d'une entreprise avec ou sans variation "Vacation" est le mot de passe le plus populaire dans le domaine de la Santé (normal !) C'est le monde de l’hospitalité qui compte le plus de mots de passe avec le nom de l'entreprise "Password" est systématiquement parmi les plus populaires sur l'ensemble des industries Les ressources humaines ont le meilleur pourcentage de mots de passe uniques En moyenne, seuls 26 % des mots de passe sont uniques

Parce qu'on y est vraiment pas encore, bordel !