Shuttle se lance enfin dans le barebone AM4. Attention, on ne parle pas d'un truc sauce XPC, mais d'un petit barebone plat de 1.3 litre, mesurant 19 cm de long x 16.5 cm de largeur x 4.3 cm d'épaisseur, le tout pour 1.13 kg. C'est donc un engin peu encombrant qui est proposé, et comme vous vous en doutez il lui faut impérativement un APU. Ce dernier sera refroidi par un radiateur plat étendu, surmonté par 2 ventilateurs en série raccordés sur une seule prise 4 pins. Il ya 2 emplacements mémoire DDR4 So-DIMM 2667/2933 pour un maximum de 32 gigots, la partie son est confiée à du Realtek ALC662, le réseau est double Gigabit Realtek également, il y a la place pour une unité de stockage 2.5", 2 ports COM, HDMI 2.0, 8 ports USB dont 2 à la norme 2.0 et 6 en 3.0.

Franchement, il est bien fichu, mais il y a deux gros mais pour ce barebone qui se nomme DA320. Premièrement, son chipset A320 le destiné à tous les APU Athlon 200/300, et Ryzen 3/5 2000G/3000G, ce qui exclut les 4000G que l'on peut trouver sur certains sites, et les futurs 5000G. Ces derniers ont une puissance bien supérieure du fait de leur architecture Zen 2 et Zen 3. Cantonnés à zen et Zen +, ce boitier équipé va souffrir aussi de la quasi-impossibilité d'acquérir ces APU en fin de vie, et qui sont tous en rupture quasi permanente depuis des mois. Au final, c'est un sentiment de timing trop en retard qui prédomine, même si l'impression générale et l'agencement internes nous font un bon effet, sans oublier la profusion de ports USB, souvent faiblarde sur ce type de produit.

Tout ça est d'autant plus rageant que le prix est très bon, 198€ sans TVA.