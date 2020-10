C'est un peu compliqué en ce moment chez Intel, ne serait-ce dans les noms des architectures et des familles de processeurs. Pour le premier trimestre 2021, Intel lancera Rocket Lake, nous en avons déjà maintes et maintes fois parlé, c'est le successeur 14nm de Comet Lake, mais abandonnant enfin l'architecture Skylake pour Cypress Cove. Du coup on espère un gain en performance, Intel en aura besoin face à Vermeer d'AMD. Mais qu'en est-il du successeur de Rocket Lake ?

Ce dernier répond au nom d'Alder Lake, avec des coeurs Golden Cove et Gracemont. Il devrait inaugurer chez les bleus une architecture hybride basée sur la performance et l'efficacité de type big.LITTLE sauce ARM. C'est inédit pour le géant, il faudra bien voir comment tout ça se comporte. Autre point capital, c'est en 10nm Superfin que cela se fera, et a priori plutôt fin 2021, ce qui fait qu'Intel balancerait 2 familles différentes avec peu d'intervalle, la dernière fois, il s'agissait de Broadwell et de Skylake avec une paire de mois grosso modo.

Les bousins Alder Lake seront sur socket LGA1700, et c'est la première fois qu'on a une photo, qui nous vient de VDCZ. On peut voir la taille d'Alder et de Comet, forcément différentes avec 500 connecteurs de plus au compteur. On notera que le support de la DDR5, mais celui du PCIe 5.0 serait dans les tuyaux, ce qui procurerait chez le grand bleu une seule plateforme ayant le PCIe 4.0 avec Rocket Lake. Il serait temps de rattraper AMD, qui semble prendre doucement, mais surement son avance, inéluctablement, et ce n'est jamais bon que le marché soit propulsé par les seules avancées d'un seul des deux concurrents !