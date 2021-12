Alors que TSMC a de grands plans d’extension de son portfolio avec du 3 nm et du 2 nm en folie, le fondeur taïwanais a également des mises au point à plus courtes échéances. En effet, la dernière finesse de gravure de la firme vient tout juste d’être officialisée : le N4X, une déclinaison héritée du nœud 5 nm à destination des processeurs hautes performances.

Une lithographie qui sonne bien proche du N4P dévoilé en octobre dernier, mais avec des gains plus importants encore. Il est question de 15 % de performances en plus par rapport au N5, et 4 % par rapport à ce N4P. Pour ce faire, le N4X est optimisé pour les hautes fréquences et les courants intenses via un agencement spécial des surcouches métalliques assurant les liens entre transistors et un renforcement des canaux d’alimentation : de quoi fonctionner à plus de 1,2 V en toute sérénité. Cela tombe bien, le « X » signifie ici « calcul haute performance », comprendre du bon gros CPU ou GPU pour station de travail ou serveur.

Sans surprise, ce design devrait arriver après le N4P, comptez donc sur une risk production (disponibilité auprès des partenaires privilégiés uniquement) pour la première moitié de 2023. De quoi ravir Apple (ou Intel ?) pour les prochaines années ! (Source : TSMC via NotebookCheck)