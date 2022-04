TSMC a encore dû faire des heureux lors de l'annonce de ses derniers résultats trimestriels, le fondeur taiwanais ayant pu se vanter d'une croissance de 45.1 % de son bénéfice net et de 35,5 % de son chiffre d'affaires, pas plus, pas moins ! Derrière cette croissance gouteuse se cachent 7,26 milliards de dollars (après conversion), il s'agit du chiffre d'affaires de TSMC pour le premier trimestre de 2022 et avec lequel le fondeur a dépassé de plus de 658 millions de $ les prévisions des analystes ! Comment ? L'un des facteurs majeurs ayant le plus contribué à ce record a été une augmentation de 12,5 % du volume de wafer, ce qui a par conséquent permis d'augmenter les ventes face à une demande par ailleurs toujours aussi extrême, avec une hausse des prix pour la clientèle pour enrober le tout, bien entendu. Pour plus de chiffres financiers, voici le tableau récapitulatif officiel (attention, c'est en dollars taiwanais, naturellement).

On arrive ensuite à la partie d'autant plus intéressante, celle de la répartition selon le pourcentage du revenu (et non du volume, attention !) de chaque technologie de fabrication et plateforme. Le procédé qui rapporte le plus ? C'est toujours le 7 nm (et tous ses dérivés, comme le 6 nm) ! L'écart s'est d'ailleurs creusé avec le 5 nm depuis le trimestre précédent, preuve qu'il reste le node de choix pour de très nombreux clients, parmi lesquels se trouve à présent Intel pour ses GPU Xe, ne l'oublions pas. 5 nm et 7 nm ont à eux seuls représenté très exactement 50 % du chiffre d'affaires de la vente de wafer de TSMC.

Côté plateformes, c'est le HPC qui contribue le plus au CA du fondeur à hauteur de 41 %, suivi de très près du smartphone, qui a donc été détrôné depuis le trimestre précédent, mais ceci est en partie lié à la saisonnalité des produits concernés, la plupart des lancements de smartphones ayant lieu vers la fin de l'été. On voit ici aussi que l'automobile représente toujours une activité assez mineure, mais ce marché va certainement encore croitre au fil des prochaines années.

Accessoirement, sachez que 64 % du chiffre d'affaires total a été généré grâce à la clientèle nord-américaine, c'est un peu moins qu'au trimestre précédent durant lequel cette part était de 67 %. Sinon, ce fut 11 % pour la Chine, 15 % pour la zone Asie-Pacifique et 10 % pour l'EMEA + Japon.

La suite ? Financièrement, TSMC l'anticipe comme étant au moins aussi bonne, avec pour objectif un résultat de 18,2 milliards de $. Le PDG de TSMC a expliqué que les acheteurs continuent à acheter en plus grande quantité afin d'avoir la sécurité de l'approvisionnement, par contre, il a aussi confirmé que la capacité de production restera très limitée tout au long de l'année. Malgré les difficultés rencontrées avec certains projets d'agrandissement d'usines et de constructions, TSMC n'anticipe pas de vrai problème pouvant affecter sa production.

Enfin, la dernière nouvelle importante, c'est que tout y irait en fin de compte comme prévu pour les procédés N3 et N3E, contrairement à ce qu'on avait entendu en février et conformément à ce qui avait ensuite été dit en mars. Les rendements du N3E seraient même mieux que prévus et largement supérieurs à ceux du N3B (une autre variante du N3 également en développement), au point où TSMC pourrait être en mesure de lancer la production en volume dès le second trimestre de 2023, au lieu de fin 2023, avec une augmentation progressive de la cadence et du nombre de wafer mensuel comme cela se fait habituellement. Une nouvelle qui a du faire plaisir à Apple, l'early adopter américain de longue date aux poches bien profondes étant largement pressenti pour être le premier client du N3 de TSMC.