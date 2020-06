Le slovène EKWB s'est forgé une solide réputation dans le milieu du watercooling. Après avoir proposé - et excellé - du WC à faire soi-même, le spécialiste s'est diversifié en pénétrant le marché de l'AIO, d'abord et avec succès avec les chouettes AIO upgradables de la série Predator, et puis plus récemment avec les AIO classiques sauce RGB. Néanmoins régner sur son domaine crée une certaine inertie, voire des délires tarifaires totaux, et c'est lors de l'EKWB Expo instauré pour compenser l'annulation du Computex, que la firme a décidé de sortir de sa zone de confort.

Ce mois de juin marque ainsi son arrivée sur le segment du brassage de vent sec : l'aircooling, où régne une concurrence déjà très bien installée. Un point qui n'a pas empêché le constructeur de s'inviter sur les AIO basiques tout aussi concurrentiels. Sur ce premier concept présenté, pas de réinvention de la roue, avec un air be quietien tout de noir vêtu (rappelez-vous que si le rouge accélère votre PC, le noir absorbe mieux la chaleur - ce troll gratuit vous est offert par CDH), avec un usinage en apparence propre, et surtout un moulin spécifique de la série Vardar, probablement RGB si on se fie à sa tronche translucide. L'engin semble posséder 6 caloducs ø 8mm, mais on attendra le premier communiqué de presse pour officialiser tout ça car il s'agit pour l'instant d'un prototype, et le constructeur aurait confié à nos confrères d'Overclock3D que le design définitif n’était pas encore validé. Vu l'avancée du projet, ce ne serait sans doute plus qu'une question de mois.