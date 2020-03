Les salons, en pleine expansion du coronavirus, s'annulent les uns après les autres. Étant en mars, une vision sur les deux prochains mois éclairera le monde sur l'efficacité, ou pas, des mesures prises par les divers pays pour limiter la contamination. Taiwan de son côté découvre à peine ses premiers cas, et selon les institutions, ils ont été importés les autres pays touchés par le CoViD19. Du coup, et avec le recul suffisant ainsi que les expériences douloureuses des pays frappés, le gouvernement a décidé des mesures drastiques d'entrée sur la grosse île taïwanaise.

Toute personne étrangère ne peut pénétrer le pays, tous ceux qui rentrent, incluant les natifs et les résidents étrangers possédant un titre de séjour officiel, peuvent le faire à condition de respecter une mise en quarantaine de 14 jours. On comprend bien qu'il y a plusieurs facteurs qui vont influencer la tenue, ou pas, du Computex, la grand-messe de l'IT devenue incontournable au même titre que le CES, en gros un salon majeur tous les 6 mois.

Premièrement, Taiwan n'étant qu'au début de la chose, elle a un gros mois de retard sur le pic, et devra par conséquent gérer au mieux sa population. Deuxièmement, le reste du monde lutte et les premiers effets des mesures semblent se voir du côté chinois, avec une petite recrudescence des gens qui reviennent dans leur pays, mais infectés. Troisièmement, à supposer que dans deux mois tout soit sous contrôle, il n'est pas dit que les pays, dont Taiwan, ne s'offrent pas un gros mois de sécurité de plus, ceci pourrait donc conduire à l'annulation du Computex. Il va de soi que cela est dérisoire compte tenu des circonstances, mais il serait rassurant que la vie reprenne son cours, en moins frénétique qu'avant !