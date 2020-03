Lors des dernières builds Insider, Microsoft a signé le retour du développement des fonctionnalités et de l'ergonomie de Windows 10, tout en maintenant une maintenance renforcée pour gérer la résolution des problèmes. Un ensemble qui réussi et qui est maintenu encore sur cette nouvelle build, ce qui laisse présager que la gestion de l'OS a sensiblement changé ses dernières semaines, avec un modèle plus moderne et proche de la mentalité DevOPS. Cette fois-ci donc, nous retrouvons de bons éléments d'amélioration continue, basés sur la révision d'un point très discuté : la télémétrie de Windows 10.

Car oui, la Raymonde revoit cet outil tant détesté qui lui permet de récupérer - à votre insu - des informations sur le comportement de votre machine. Dans un soucis de "transparence et de contrôle [des utilisateurs] sur les données", l'éditeur revoit la dénomination et clarifie clairement à quoi correspondent les différents modes de télémétrie. À cela se rajoute la possibilité de régler les envois optionnels afin d'éviter la fuite de données sensibles de votre entreprise. Donc toujours le même outil, le même principe, mais mieux expliqué en toute somme.

L'autre point est la mise à jour continue de fonctionnalités en cours de développement, notamment sur PowerTools. Au lieu de lui rajouter de nouvelles applications, Microsoft se penche sur la mise à jour et la stabilité de sa trousse à outils, une amélioration qui reste la bienvenue et qui permet de corriger 100 problèmes et d'avoir une application qui n'a pas besoin des droits d'administrateur en permanence. Sur le reste, les travaux sur Cortana continuent et lui rajoutent quelques fonctionnalités, les mises à jour optionnelles sont toujours en test - uniquement pour le Fast Ring, la 20H1 n'est pas concernée - et une longue liste de résolutions de problème est présente, vous pouvez aller sur la source pour retrouver tous les détails. (source : blog Windows)