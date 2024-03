Deux façons de s’inspirer des O11 et un manque cruel d’imagination

Le monde des boitiers est décidemment bien peu imaginatif. Ce secteur persiste à vouloir recycler les mêmes idées à l’infini, chacun y allant de sa propre variante du même concept. Ce fut le cas des panneaux en verre trempé, du montage du GPU à la verticale, du retour au full mesh — après nous avoir vendu le Tempered Glass comme l’ultime itération — et la dernière mode c’est bien entendu la double chambre. Lian-Li, qui a démocratisé le concept, en sait quelque chose puisque la marque en est à sa 8e mouture en autant d’années, éditions spéciales exclues. Du coup, les autres marquent s’inspirent plus ou moins librement des PC-O11, et ça en devient parfois un peu ridicule.

Chez Corsair, les 6500 et 2500 arborent un look moins torturé, plus proche des lignes cliniques des produits Lian-Li, et plus simple que les Crystal 680X et 280X lancés en 2018, eux-mêmes inspirés des Carbide Air 740 et 540. Bon à ce niveau, Corsair a suffisamment d’antériorité pour avoir le droit d’invoquer l’ADN de la marque puisqu’après tout le Carbide Air 540 remonte à plus de 10 ans.

Le 6500 embarque des cartes mères pleine taille alors que le 2500 se contente des modèles micro-ATX ou mini-ITX. C’est donc avant tout une affaire de hauteur, bien que le 6500 soit 24mm plus large. A part ça, c’est peu ou prou la même chose, avec un maximum d’espace pour tous vos composants et la capacité d’intégrer des radiateurs watercooling 360 ou 280 mm dans le top ou le bas du boitier. Un 3e radiateur 360 / 280 pourra être placé entre le panneau latéral droit et la chambre principale sur le 6500, mais il sera réduit à 240 mm sur le 2500, faut de hauteur sous plafond.

Ce n'est clairement pas la place qui manque dans les nouveaux boitiers Corsair puisque le 2500X embarque jusqu' à 9 ventilateurs 120 mm malgré son petit format. Le 6500D Airflow grimpe à 13 !

Ces 2 boitiers sont également disponibles en version Airflow, c’est-à-dire avec une façade mesh au lieu de verre trempé, ce qui aura également la conséquence de rajouter un 2e radiateur 360 / 280 ou 240 mm — selon le modèle. Et comme si ça ne suffisait pas, vous aurez le choix entre des déclinaisons noires ou blanches ainsi que des panneaux vendus au détail en bambou, noyer, teck, et aluminium brossé noir ou gris. Chaque pack est vendu 95 à 125 €, à rajouter aux 150 à 195 € pour les boitiers. Si les boitiers n’offrent rien de très original, on saluera comme toujours cette possibilité de customisation qui fait que la gamme rassemble pas moins de 40 variantes !

Toujours très récemment, on a vu débarquer 3 nouveaux boitiers chez Thermaltake, Zalman et Antec. Aucun d’entre eux n’est double chambre, et aucune communication n’est faite en ce sens bien entendu, mais tous reprennent un aspect très tendance de ces boitiers double chambre : le pilarless corner, ou le coin sans montant — oui, la traduction égare le côté classieux du terme. Ce sont donc des boitiers tout ce qu’il y a de plus classique, auxquels on a scié une patte — métaphoriquement parlant hein ! — et apposé une grande verrière à 2 pans. Si on profite ainsi de 0% des avantages du double chambre, on peut en revanche se la péter avec du matos exposé et mis en valeur. Alors attention, si c’est votre came, on ne juge pas, et il faut bien avouer que ces 2 panneaux en verre ont de la gueule pour peu que la configuration derrière soit esthétiquement soignée. Mais au lieu d’essayer de trouver un ADN, une marque de fabrique, tous ces constructeurs donnent dans le consensuel et on se retrouve avec un marché du boitier de moins en moins innovant, excepté quelques acteurs. L’agencement intérieur est même moins bon que sur des boitiers traditionnels, puisqu’on perd la possibilité d’une aspiration en façade. Il serait peut-être temps de se concentrer sur autre chose que le repompage à l’infini d’un bullet point marketing.

De gauche à droite : Antec CX200M RGB Elite, Zalman P10 et Thermaltake View 270 TG ARGB.

D’ailleurs rien que la sortie successive de ces 3 boitiers à quelques jours d’intervalle ne fait que cimenter notre point : stop à l’homogénéisation ! Il nous manque le temps ou chaque marque avait sa niche fétiche : Lian-Li et les grands boitiers full alu, SilverStone et les concepts loufoques, Fractal les boites anti-bruit en goudron de 45 Kg, etc.