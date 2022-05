Toujours plus de Meshify 2 chez Fractal Design, maintenant en RGB et en Lite !

La suite du Meshify (et ses déclinaisons sous diverses formes comme le Meshify C et le Meshify S2) avait été présentée en 2019. Il fut rejoint d'un Meshify 2 XL en 2020 (et testé dans la foulée simultanément à ce dernier) et fut encore suivi pas très longtemps après d'un Meshify 2 Compact (également testé par nos soins). Visiblement, Fractal Design avait encore de l'idée derrière la tête pour continuer à traire le design et les assez bonnes bases du Meshify 2 et [r, et voici donc les Meshify RGB et Meshify 2 Lite !

Pour le modèle RGB ci-dessus, ce n'est pas bien difficile, celui-ci reprend toutes les fonctionnalités et caractéristiques du Meshify 2 premier du nom, à l'exception des 3 ventilateurs PWM Dynamic X2 GP-14 qui ont été remplacés par 4 Aspect 14 RGB PWM, tandis que le hub ventilateur a été complété par un contrôleur RGB intégré pour permettre la synchronisation avec les différents écosystèmes. Par ailleurs, le bouton RESET a aussi été remplacé par un switch pour le contrôle manuel de l'éclairage RGB. Avec ces quelques changements, le poids du boitier passe de 10,1/10,5 kg à 11,1 kg. Le prix grimpe évidemment aussi, il faudra compter avec un prix recommandé de 179,99 € pour cette version RGB, qui existera par ailleurs uniquement avec un panneau latéral en verre trempé, mais toujours avec le choix entre un boitier peint en blanc ou en noir.

Le Meshify 2 Lite se veut être une version allégée et plus abordable (pour 2022), par conséquent, les changements sont cette fois-ci plus importants et le boitier dispose d'une nouvelle structure optimisée pour faire des économies un peu partout. En bref, il y a moins d'emplacements pour le stockage, point de prise USB-C 3.2 Gen 2, deux emplacements pour ventilateurs 120/140 mm en moins, pas de slots d'expansion verticaux pour le GPU et certains éléments du boitier sont désormais solidaires, comme le dessus à présent fermement attaché au reste du boitier, ou le filtre frontal qui a été intégré à l'élément en mesh de la façade. Hormis pour la ventilation et le stockage, les capacités du Meshify 2 Lite ne sont pourtant pas réellement moindre, les dimensions du boitier étant les mêmes, les restrictions à prendre en compte pour le GPU, le CPU ou l'alimentation sont parfaitement identiques à celles du Meshify 2 de base.

Meshify 2 Lite

Meshify 2 (RGB)

Notons que le Meshify 2 Lite existera en deux versions. La première est disponible en noir ou en blanc et viendra avec 3 ventilateurs Aspect 14 inclus (2 à l'avant et 1 à l'arrière), elle coutera 127,99 €. La seconde est une version RGB disponible uniquement en noir et livrée avec 4 ventilateurs Aspect 14 RGB (3 à l'avant, 1 à l'arrière), le tout en échange de 149,99 €. Pour rappel, le prix conseillé du Meshify 2 original est (était ?) de 132,99 € pour la version standard et 142,99 € pour la variante Tempered Glass. En pratique, le Meshify 2 se trouve aujourd'hui difficilement sous les 150 €. En gros, le Meshify 2 Lite est donc pratiquement au même prix que le Meshify 2 lancé en 2019. L'inflation est clairement passée par là...