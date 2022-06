Une grosse bête old school

Le mois de mars a vu naître la troisième itération du Stallion de Chieftech. Apparu en 2016, il était plutôt bien accueilli, car il proposait beaucoup d'espace est un équipement intéressant. La seconde mouture sortie il y a trois ans se voyait greffer du verre trempé sur la façade, mais n'évoluait pas vraiment. On perdait ici les supports 5.25" externes, mais on gagnait un quatuor de ventilateurs RAINBOW RGB RING et leur contrôleur à télécommande. Mais voilà, la marque avait besoin de rafraîchir son étalon, alors pour cette version 2022, c'est une façade en mesh qui prend place et de nouveaux ventilateurs pour envoyer l'air frais à l'intérieur. Et si vous vous posez la question, le design du boîtier n'a pas changé d'un poil... Allons voir tout cela ensemble.