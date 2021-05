Voilà, on y arrive, le bouclage de la boucle du retour d'AMD dans la machine gaming portable du joueur nomade (surtout à l'époque). Bientôt, une nouvelle option s'offrira aux joueurs, l'option d'un couple AMD/AMD ou Intel/AMD pour le CPU et le GPU, de quoi enfin venir contester la domination Intel/NVIDIA en place depuis bien trop longtemps et proposer une alternative aux combos AMD/NVIDIA, en attendant qu'Intel vienne à son tour jouer au trouble-fête avec ses propres GPU Xe pour des machines gaming cette fois-ci 100 % Intel. Mais on nous dit dans l'oreillette que ce n'est pas encore pour demain.

Alors qu'on aurait pu penser que Razer serait le premier sur le coup après l'exercice de communication un peu forcé entre Frank Azor et Ming-Lian Tang ayant grosso modo annoncé qu'il y aura prochainement du hardware AMD dans les machines singapouriennes, c'est en réalité HP via sa branche gaming OMEN qui a pris les devants ! Son premier modèle 100 % AMD et accessoirement le premier du marché (sur le papier, reste à voir sa date de commercialisation) sera un OMEN 16, soit une machine portable de jeu avec un écran 16,1 pouces, dont la dalle est de type IPS, 1440p et 165 Hz.

À l'intérieur, il pourra y avoir au plus gros un Ryzen 9 5900HX (contre un i7-11800H côté Intel) et une Radeon RDNA 2 avec Smart Access Memory - la gamme RX 6000M n'ayant encore aucune existence officielle, le nom du GPU n'a évidemment pas été divulgué. Considérant que l'alternative NVIDIA est une RTX 3070, on supposera que l'alternative RDNA 2 la plus haut de gamme pourrait ici être l'équivalent mobile d'une RX 6800. En complément de tout ça, 16 ou 32 Go de DDR4-3200, jusqu'à 1 To de SSD PCIe 4.0 et l'option d'un module WiFi 6E (celui-ci ?). Un gros package avec lequel la nouvelle génération du système de refroidissement OMEN Tempest aura dans tous les c as sans aucun doute fort à faire pour éviter que le joueur ne s'y brûle les mains, que la machine soit Intel, NVIDIA ou AMD.

En tout cas, c'est un regain de diversité plus que bienvenu pour ce marché et un grand pas pour AMD, séduire les OEM n'étant jamais une mince affaire, signe aussi que le travail d'AMD avec son matériel a (enfin) fait ses preuves à leurs yeux ! Rendez-vous au Computex 2021 pour découvrir tout ça en détail.