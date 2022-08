Si nous vous parlions le mois dernier de la lente baisse des CPU Intel dans les machines des joueurs selon Steam, cela faisait une sacrée paye que nous n’avions pas décortiqué en détail ces statistiques : quoi de mieux qu’un début de mois pour s’y remettre ? Allez, c’est parti !

Dans la machine moyenne du geek joueur lançant la plateforme de jeu de Valve et ayant accepté de participé au sondage, nous trouvons 16 Gio de RAM (53,25 %, +2,43 % par rapport au mois dernier), une GTX 1060 (6,96 %, +0,14 %), un écran FullHD (67,10 %, +0,38 %) et un CPU Intel à 6 cœurs (33,76 %, +1,17 %) moulinant entre 2,3 GHz et 2,7 GHz (17,7 %, -0,91 %). Côté stockage, la majorité des sondés ont plus d’1 Tio combiné (54,27 %, +4,36 %) pour 100 à 249 Gio de libre (25,24 %) ; et ceux ayant un casque de VR ont (sans surprise) un Oculus Quest 2 à 50,32 %, soit une hausse de 1,30 point. Enfin, Windows 10 est toujours d’actualité avec 73,17 % des configurations, gagnant 1,91 % par rapport au mois précédent… et tant pis pour la 11ème mouture (21,12 %, en baisse de 0,11 point).

Tout cela est bien beau, mais l’intérêt des chiffres ne réside pas que dans les majorités, et encore heureux puisque, entre les 6 cœurs et la GTX 1060, la configuration moyenne remonte aux environs de 2017 : pas de quoi extirper une autre tendance que celle de la conservation d’une configuration de jeu sur environ 5 ans. Pour voir ce qu’il en sera dans quelques années, enfonçons-nous donc davantage dans les fluctuations sur le haut de gamme !

Côté CPU, le futur passe sans surprise par du multicœur puisque la proportion de possesseurs de proco à 8, 10, 12, 14 et 16 cœurs est en hausse, l’octocore se défendant même plus que correctement avec 19,50 % des sondés (+1,03 %). Le constat est le même sur les fréquences (uniquement disponibles chez Intel) avec une augmentation principalement sur le segment de 3,3 GHz à 3,69 GHz (16,36 %, +1,13 %) : qui a dit que la course à la cadence était terminée ? Côté moniteur, le 1440p peine encore à séduire avec 11,48 % des joueurs (en hausse de 1,30 %), et c’est encore pire pour la 4K — UHD — à 2,60 % (+0,18 %). Quant à l’ultrawide, ce dernier est sans surprise minoritaire, mais au total quasi aussi important que les amateurs d’UHD : 1 % pour les aficionados de 2560x1080, 1,5 % pour du 3440x1440. Ici encore, leur popularité monte lentement avec moins de 0,15 % de gagné ce mois-ci. En ce qui concerne la RAM, jolis bis repetita : les 32 Gio sont bien représentés (13,41 %, +1,33 %), sachant que les 64 Gio sont par contre anecdotiques (1,19 %, +0,06 %).

Vient le tour des GPU : les verts y dominent largement avec Pascal, Turing et Ampere en tête de liste, si bien que la RX 580, première des rouges, n’affiche que 1,43 % (+0,15 %), se faisant doubler par la RTX 3080 (1,64 %, +0,24), la GTX 1050 (2,76 %, stable à +0,04 %) et, assez logiquement, le couple 3060/3060 Ti (2,52 %/1,85 %). Pour la série 6000, c’est une bérézina avec à peine 1,5 % des utilisateurs équipés : voilà qui sent fort la pandémie et les soucis de stocks… Enfin, notez le décollage léger de Linux, désormais à 1,23 % (contre 1,74 % pour OSX, le reste étant windowsien), pas si mal sachant que l’OS libre n’affichait qu’un petit pourcent l’an dernier !