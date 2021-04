Chez Phanteks, les Eclipses s'enchainent, se suivent et se ressemblent, la signature esthétique de la série n'a pas tellement évoluée depuis ses débuts et permet de reconnaitre du premier coup d'oeil une référence qui en fait partie. La gamme n'est plus toute jeune et comptait à ce jour 13 références, 15 désormais en y ajoutant les deux présentées ici. Plus ou moins récemment, Phanteks avait commencé à diversifier sa gamme avec des références disposant d'une façade intégralement en mesh, au lieu d'un panneau amovible ou du verre, il s'agit des Eclipse Pxx0A.

Le haut du panier ayant déjà été desservi par l'Eclipse P400A et le P500A, le constructeur s'est finalement attaqué au format mini-ITX, avec les P200A RGB et P200A Peformance. Deux variantes, un seul châssis. La distinction se fera via l'équipement, le RGB et le type de panneau latéral. On découvre donc deux boitiers qui ressemblent ni plus ni moins à un P360A légèrement miniaturisé, une réduction de taille qui implique naturellement quelques concessions, mais les P200A n'en restent pas moins capable d'accueillir une configuration musclée. Jugez-en par vous-même avec les caractéristiques :

Phanteks eclipse P200A RGB P200A performance

P360A Dimensions 400 x 205 x 365 mm 465 x 200 x 455 mm Matériaux Plastique, acier, verre trempé, mesh 5,5 kg Plastique, acier, mesh 5,3 kg Plastique, acier, verre trempé et mesh

Compatibilité mobale Mini-ITX, mini-DTX 3 slots PCI horizontaux ou verticaux (riser vendu séparément) jusqu'à E-ATX 7 slots d'expansion Compatibilité GPU jusqu'à 355 cm et 3 slots (65 cm) jusqu'à 400 mm Compatibilité PSU jusqu'à 205 mm (190 recommandés) jusqu'à 250 mm Compatibilité ventirad jusqu'à 165 mm jusqu'à 160 mm Ventilation et Radiateur Avant : 2 x 120/ 2x 140 mm Radiateur jusqu'à 280 mm Arrière : 1 x 120 mm Radiateur jusqu'à 120 mm Côté : 2 x 120 mm Radiateur jusqu'à 240 mm Base : 2 x 120 mm Inclus : 2 x 120 mm D-RGB PWM

Avant : 2 x 120/ 2x 140 mm Radiateur jusqu'à 280 mm Arrière : 1 x 120 mm Radiateur jusqu'à 120 mm Côté : 2 x 120 mm Radiateur jusqu'à 240 mm Base : 2 x 120 mm Inclus : 2 x 120 mm PWM noirs Avant : 2 x 120/2 x 140 mm Radiateur jusqu'à 360 mm Top : 2 x 120/2 x 140 mm Radiateur jusqu'à 360 mm Arrière : 1 x 120 mm Radiateur jusqu'à 120 mm Inclus :2 x 120 mm D-RGB PWM Stockage & baies 4 x 3,5" (cages vendues séparément) 4 x 2,5" MAX 2 x 2,5" + 4 x 3,5" 2 x 3,5/2,5" 2 x 2,5" I/O 2 x USB-A 3.0 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) 1 x 3,5 mm audio/micro Bouton on/off bouton mode/couleur RGB 2 x USB-A 3.0 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) ? 1 x 3,5 mm audio/micro Bouton on/off 2 x USB-A 3.0 1 x 3,5 mm audio/micro Bouton on/off bouton mode/couleur RGB Prix 49,90 € 69,90 € 69,90 € Garantie 5 ans Page produit P200A P200A Performance P360A

Comme vous avez pu le voir, les P200A ne sont pas particulièrement petits et possèdent presque autant de coffre que leur grand frère et prédécesseur. Même une grosse RTX 3090 Founders Edition y trouvera toute la place qu'il lui faut, horizontalement et verticalement, dès lors que vous aurez réussi à un toper une. Enfin, les P200A disposent d'une bonne capacité de ventilation, avec du mesh un partout, mais un peu plus pour la version Performance et son panneau latéral acier et mesh.

Les boitiers de Phanteks sont généralement assez bien pensés et organisés, et n'ont pas à rougir face à la concurrence, les P200A semblent faire honneur à cette tradition. À voir ce que cela donnera en pratique. Gros pouce en l'air pour la présence (rare) d'USB-C 10 Gb/s, c'est toujours appréciable ! Notez que cette caractéristique n'apparait pas sur la fiche du P200A Performance, mais l'USB-C y est pourtant bien visible. Un oubli ? Si vous êtes séduit, sachez que les deux références seront disponibles dans un premier temps chez Caseking à partir du 29 avril, aux tarifs conseillés indiqués dans le tableau.